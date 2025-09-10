Americké značky mají v Německu potíže. Coca-Cola tvrdí, že je Made in Germany

  10:37
Ještě donedávna platilo, že němečtí spotřebitelé americké výrobky bezvýhradně milovali. Situace se ale mění a řada zámořských společností se svůj původ snaží čím dál více maskovat. Příkladem je i Coca-Cola. Ta se kvůli rostoucí zákaznické skepsi snaží v nové reklamní kampani vydávat za německý produkt.

Plakát aktuální reklamní kampaně Made in Germany, kterou se společnosti Coca-Cola snaží vyzdvihnout silnou regionální přítomnost a místní výrobu v Německu. (8. srpna 2025) | foto: ČTK

Zejména v západních regionech Němci americké produkty dlouhá léta milovali. Třeba americké cigarety bezprostředně po skončení druhé světové války sloužily na černém trhu v podstatě jako platidlo. Podobně to bylo i během nástupu fastfoodového řetězce McDonald’s, který se na německém trhu rychle uchytil. To se ale nyní mění a americké společnosti musí reagovat, píše portál Deutsche Welle.

Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s

Značka Made in USA však inkasovala v Německu během posledních měsíců velkou ránu a firmy nyní řeší, jak nastalou situaci řešit. I proto řada z nich aktivně propaguje své výrobky označením „Vyrobeno v Německu“ a věří v obrat k lepšímu.

Na tuto strategii vsadil i nápojářský gigant Coca-Cola. V Německu americká firma spustila rozsáhlou billboardovou kampaň s názvem Made in Germany, ve které se snaží Němcům dokázat, že jí na jednom z největších trhů v Evropě záleží. Podnik se snaží zachránit upadající důvěru německých zákazníků a opětovně nastartovat růst prodejů.

Není to jen marketing, zní od Coca-Coly

Coca-Cola veřejně hlásá, že součástí německé společnosti a celé ekonomiky je už téměř sto let. Její aktuální kampaň má zároveň mezi německými spotřebiteli zvýšit povědomí o tom, že většina nápojů značky se skutečně stáčí v Německu.

Pryč s americkým alkoholem! Obchodní válka s USA hned tak neskončí, očekává Kanada

Reagují i další americké firmy včetně již zmíněného řetězce McDonald’s. Jeho vedení se na německém trhu momentálně snaží během komunikace se zákazníky zdůrazňovat, že zhruba 65 procent surovin, které firma využívá, skutečně pochází z Německa. A to včetně vepřového, hovězího, vajec, smetany či okurek.

„Aura kolem Ameriky trochu pohasla,“ přiznal nedávno generální ředitel společnosti Chris Kempczinski. Doplnil, že jeho společnost velmi pozorně sleduje, jak globální spotřebitelé vnímají USA a značku McDonald’s.

V Německu ztrácí i Tesla

Americké firmy, zvlášť po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta, nečeká lehký úkol. Německá láska k USA poměrně rychle uvadá, což se odráží i do spotřebitelských preferencí. Patrné je to v případě automobilky Tesla. Zatímco ještě nedávno byl Musk a jeho automobilové dítě mezi Němci často vyzdvihovaný, dnes automobily americké automobilky na německém trhu nefigurují ani mezi deseti nejvíce prodávanými.

Němce od koupi amerických elektrických aut odrazuje i chování samotného Muska. Podle Deutsche Welle se jim nelíbí jeho výstřední chování nebo vyhraněné politické postoje.

Skepse vůči americkým produktům ale roste i v dalších státech. Patrné je to třeba v Dánsku. Trumpova administrativa totiž nedávno oznámila, že má zájem o koupi Grónska, které právě pod Dánsko spadá. Mnohým americkým firmám v zemi od té doby výrazně klesly tržby a některé obchody v zemi začaly vizuálně označovat evropské alternativy k americkému zboží, uzavírá Deutsche Welle.

Nejčtenější

10. září 2025  10:37

