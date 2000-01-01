náhledy
Svou historii má nejen nápoj Coca-Cola od lékárníka Pembertona, ale i jeho obal. První lahve byly jednoduché z hladkého skla a napodobit je nebylo těžké. Proto se v roce 1915 zrodil nynější charakteristický obal, jehož autor Earl Dean se inspiroval tvarem kakaového bobu. K patentování ikonické láhve, jak ji známe dnes, došlo přesně před 110 lety.
Když se na počátku 20. století firma potýkala s přívalem imitací, rozhodla se vytvořit obal, který by byl okamžitě rozpoznatelný i po hmatu.
Její autor Earl Dean sáhl po neobvyklé inspiraci – podnět mu poskytl tvar kakaového bobu, jehož oblé linie přenesl do skleněné podoby.
Výsledkem byla nádoba s úzkým hrdlem, štíhlým středem a výrazným žebrováním, která se vymykala běžné produkci.
Silueta se natolik odlišovala od konkurence, že obstála i v testech, při nichž měla být rozpoznatelná podle úlomků.
Právě tato výjimečnost otevřela cestu k patentové ochraně, kterou společnost získala 16. listopadu 1915.
Zpočátku šlo o čistě praktické řešení, časem však lahev začala plnit také roli kulturní ikony.
A i když v průběhu let prošla drobnými technickými úpravami, její základní podoba zůstává věrná původnímu návrhu.
Sto deset let od registrace patentu tento design připomíná nejen vývoj průmyslové výroby a marketingu, ale i fakt, že někdy stačí nápaditý detail, aby se obyčejný předmět stal celosvětovým symbolem.
