OBRAZEM: Autor se inspiroval kakaem. Slavná lahev Coca-Coly slaví 110. výročí

|
Příběh nejslavnějšího skla. Ikonická lahev Coca-Coly inspirovala Dalího i Warhola
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Příběh nejslavnějšího skla. Ikonická lahev Coca-Coly inspirovala Dalího i Warhola
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.
17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...
V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...
Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...
Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...
Už příští rok by některé domácnosti v Austrálii mohly až tři hodiny denně spotřebovávat elektrickou energii úplně zdarma. Důvodem je rozmach obnovitelných zdrojů, díky němuž se v zemi výrazně zvýšila...
Sběratelé stále častěji ukládají peníze do vzácných destilátů a výjimkou nejsou ani ti čeští. Nejnověji do tuzemska míří jedna z pouhých sedmi láhví skotské whisky Glenfiddich 1959, jejíž cena se...
Německo zruší omezení týkající se vývozu zbraní do Izraele, která zavedlo v srpnu kvůli válce v Pásmu Gazy. Oznámil to mluvčí vlády Stefan Kornelius s tím, že rozhodnutí nabyde účinnosti 24....
Česká ekonomika letos podle Evropské komise poroste o 2,4 procenta, následně v roce 2026 zpomalí na 1,9 procenta. Hlavním tahounem růstu by měla být soukromá spotřeba v důsledku růstu reálných mezd a...
Ačkoliv se čínské hospodářství zejména ve srovnání se zeměmi Evropské unie stále veze na solidní růstové vlně, mladá čínská generace se už tak dobře nemá. Nezaměstnanost mladých se dlouhodobě...
Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový...
Velká podzimní soutěž portálu iDNES.cz zná svého čtvrtého týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Barbora Hofmanová. Výhra ji překvapila, za peníze...
Mezinárodní rodina z Londýna hledá lektora pro svého ročního syna, který by ho měl vést k tomu, aby se stal britským gentlemanem. Inzerát nabízející za tuto pozici roční plat ve výši 180 tisíc liber...
Padělání zboží řadí odborníci k nejvýnosnějším způsobům, jak přijít k penězům trestnou činností. Padělky tvoří přibližně 3,3 procenta hodnoty zboží v maloobchodním trhu. Škoda, kterou prodejem...
Benzínová krize v Rusku začíná doléhat i na země Středí Asie. Jsou však mezi nimi rozdíly. Zatímco v Tádžikistánu jdou ceny nahoru, v Turkmenistánu zůstává situace díky vlastní ropě a domácí produkci...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Svou historii má nejen nápoj Coca-Cola od lékárníka Pembertona, ale i jeho obal. První lahve byly jednoduché z hladkého skla a napodobit je nebylo těžké. Proto se v roce 1915 zrodil nynější...
Podle odhadů by v následujících letech měly generace X a Y zdědit po svých předcích zhruba 90 bilionů dolarů. Jenže v aktivech, což znamená spoustu broušeného skla, stříbrných příborů či bizarních...