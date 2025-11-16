OBRAZEM: Autor se inspiroval kakaem. Slavná lahev Coca-Coly slaví 110. výročí

Autor:
  19:10
Svou historii má nejen nápoj Coca-Cola od lékárníka Pembertona, ale i jeho obal. První lahve byly jednoduché z hladkého skla a napodobit je nebylo těžké. Proto se v roce 1915 zrodil nynější charakteristický obal, jehož autor Earl Dean se inspiroval tvarem kakaového bobu. K patentování ikonické láhve, jak ji známe dnes, došlo přesně před 110 lety.
Před 110 lety došlo k patentu na láhev Coca-Coly jak ji známe dnes.

Příběh nejslavnějšího skla. Ikonická lahev Coca-Coly inspirovala Dalího i Warhola

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

