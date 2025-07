„Mluvil jsem s Coca-Colou o používání skutečného třtinového cukru v kokakole ve Spojených státech a oni s tím souhlasili,“ uvedl Trump na své sociální síti. „Rád bych poděkoval všem, kdo jsou ve firmě u moci,“ dodal šéf Bílého domu.

Mluvčí Coca-Coly výslovně úpravu ingrediencí nepotvrdil, ale sdělil, že společnost oceňuje Trumpovo „nadšení“ a brzy zveřejní podrobnosti o nových inovativních nabídkách.

Iniciativa nazvaná Učiňme Ameriku opět zdravou (Make America Healthy Again – MAHA), která je spojená s ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym, tlačí na potravinářské společnosti, aby upravily receptury a odstranily z nich přísady, jako jsou umělá barviva, podotkl Reuters. Kennedy také kritizuje množství cukru v americké stravě.

Všude stejný recept?

Květnová zpráva komise MAHA uvedla, že značná konzumace kukuřičného sirupu s vysokým obsahem fruktózy by mohla hrát roli v dětské obezitě a mnoha dalších onemocněních. Zdravotníci doporučují omezit přidaný cukr ve stravě, ale nezjistili významné rozdíly mezi třtinovým cukrem a kukuřičným sirupem, podotkl Reuters.

„Nahrazení kukuřičného sirupu s vysokým obsahem fruktózy třtinovým cukrem nedává smysl,“ reagoval šéf asociace rafinérů kukuřice John Bode. „Stálo by to tisíce pracovních míst v americkém potravinářství, snížilo příjmy farem a posílilo dovoz zahraničního cukru, to vše bez nutričního přínosu,“ dodal.

Producenti kukuřice soustředění hlavně na americkém Středozápadě mají podle Reuters dlouhodobě značný vliv na zákonodárce ve Washingtonu.

Kokakola vyráběná v USA je sirupem z kukuřice slazená již od 80. let. Mnozí Američané si na její chuť stěžují dlouhodobě. Často jí totiž porovnávají s verzí nápoje vyráběného v Mexiku, který je slazený třtinovým cukrem. Podle některých díky tomu chutná přirozeněji a plněji.

Společnost Coca-Cola se již léta dušuje, že nelze poznat rozdíl. „Všude na světě si můžete vychutnat stejnou osvěžující chuť, neboť Coca-Cola používá v celém světě tentýž recept,“ uvedl dříve mluvčí. Doplnil však, že ve všech zemích se k výrobě nápoje používají ingredience místního původu.