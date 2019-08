S touhle lahví coly do letadla nesmíte, varuje úřad. Připomíná totiž granát

12:04 , aktualizováno 12:04

Repliky zbraní ani výbušnin nesmějí do letadla a každý to chápe. Ve Spojených státech však zašli ještě dál. Vládní Agentura pro bezpečnost v dopravě zakázala cestujícím, aby si vzali do letadla balení Coca-Coly inspirované seriálem Hvězdné války. Připomíná totiž granát.