Největší svolávací akce Rakouska má rozuzlení. Z milionů litrů koly bude bioplyn

Kovové úlomky se mohly v PET lahvích objevit kvůli technickým problémům rakouských stáčíren, v nichž došlo k poruše kovového těsnění. Maloobchodníci museli danou šarži nápojů stáhnout ze svých regálů i prodejních automatů. Dlouho se nevědělo, jak se s PET láhvemi naloží, nakonec vyhrála varianta, kterou odborníci prezentovali jako nejsmysluplnější. Sladké nápoje se využijí v rakouských bioplynových stanicích, kde fermentace cukru přinese energetický užitek, píše rakouský Der Standard.

„Po pečlivé analýze všech možností jsme se rozhodli pro nejudržitelnější variantu likvidace,“ uvedla v oficiální tiskové zprávě společnost Coca-Cola HBC Rakousko. Firma zároveň dodala, že od oznámení problému společnost zaznamenala jen jednu konkrétní stížnost na přítomnost kovových částic v problémové šarži.

Der Standard doplňuje, že to byla jedna z největších svolávacích akcí v historii Rakouska. Náklady na likvidaci problémových PET láhví se podle odhadů vyšplhají na miliony eur.

Do odpadu ne!

Coca-Cola zopakovala, že po odevzdání rizikové PET láhve každý rakouský prodejce vrátí spotřebiteli kupní cenu v plné výši, a to dokonce bez předložení účtenky, uzavřela rakouská televize. Potravinářský gigant zároveň informoval své zákazníky, že všech ostatních velikostí a jiných značek, které pod Coca-Colu spadají, se rizika netýkají.

Odborníci v minulých týdnech uvedli, že likvidace milionů litrů sladkých nápojů prostřednictvím čističek odpadních vod nedávala smysl. „Cukr masivně podporuje tvorbu bakterií a čističky mají jasné limity. Mimo jiné by to znamenalo, že by se musela nejprve neutralizovat kyselina fosforečná,“ uzavřel pro Der Standard Josef Tauber, provozní ředitel čističky odpadních vod v rakouském Korneuburgu a vědecký pracovník Technické univerzity ve Vídni.