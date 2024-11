Co s miliony litrů závadné kokakoly? Likvidaci ztěžují cukr i kyselina fosforečná

Důvodem k obavám je mimo jiné cukr, který se v limonádách ve velkém množství nachází. Pokud by se nápoje jednoduše vylily do kanalizace, ohrozilo by to funkčnost čističek odpadních vod. Kromě toho je v limonádách obsažena i kyselina fosforečná, která by mohla vést k nadměrnému růstu řas, pokud by se dostala do potoků či řek, píše rakouský portál Der Standard.

„Cukr masivně podporuje tvorbu bakterií,“ vysvětluje Josef Tauber, provozní ředitel čističky odpadních vod v rakouském Korneuburgu a vědecký pracovník Technické univerzity ve Vídni. Ten zároveň pro rakouské novináře dodal, že tvorbě bakterií by mohlo zabránit výraznější větrání, které je ale na druhé straně výrazně energeticky náročné.

Čističky nepřicházejí v úvahu

Josef Tauber proto dodává, že likvidace milionů litrů sladkých nápojů prostřednictvím čističek odpadních vod nedává smysl. „Čističky mají jasné limity. Mimo jiné by to znamenalo, že by se musela nejprve neutralizovat kyselina fosforečná,“ doplňuje zkušený odborník s tím, že jako nejsmysluplnější varianta se momentálně jeví využití sladký nápojů v bioplynových stanicích, kde by fermentace cukru mohla přinést alespoň energetický užitek.

Alternativou jsou spalovny odpadů. Výhodou této varianty by byla kompletní likvidace, která by oproti jiným možnostem byla časově méně náročně i finančně nákladná. Nebylo by ani nutné každou láhev jednu po jedné otevírat. Byla by však potřeba rotační pec, kterých je v sousedním Rakousku poměrně málo. PET láhve by zároveň nebylo možné recyklovat.

Likvidace bude finančně nákladná

Jak budou nápoje nakonec zlikvidovány, zůstává otázkou. Řešení však bude vyžadovat pečlivý a ekologicky šetrný přístup. „Likvidace takového množství nápojů nebude jednoduchá ani levná,“ uvedl mluvčí společnosti Coca-Cola.

Možné kovové úlomky se v nápojích mohou objevovat kvůli technickým problémům rakouských stáčíren. „Došlo k poruše kovového těsnění. Nemůžeme vyloučit, že se v nápojích nacházejí malé kovové úlomky. Maloobchodníci nyní musí danou šarži nápojů stáhnout ze svých regálů či prodejních automatů. Rakouské úřady budou následně kontrolovat, zda se tak skutečně stalo,“ okomentoval situaci rakouský úředník Markus Hengl v televizní reportáži pro ORF.

Náklady na likvidaci problémových PET láhví se podle odhadů vyšplhají na miliony eur. Der Standard doplňuje, že jde o jednu z největších podobných akcí v historii Rakouska. Zatím se přesně neví, kolik procent láhví se již podařilo z rakouského trhu stáhnout. Je ale jasné, že velká část petek je stále uložena na skladech u konečných prodejců.