Coca-Cola dál zahlcuje oceány plasty. Závazek udržitelnosti firma revidovala

Zpráva společnosti Oceana přichází ve chvíli, kdy vědci stále častěji upozorňují na negativní dopady mikroplastů na lidské zdraví. Spojují je s rakovinou, neplodností i srdečními chorobami, píše portál The Guardian.

„Coca-Cola je zdaleka největším výrobcem a prodejcem nápojů na světě. Kvůli tomu mají strategická rozhodnutí tohoto podniku obrovský dopad i na oceány,“ uvedl pro The Guardian Matt Littlejohn, který se na výzkumu podílel.

K podobným závěrům došly v minulosti i jiné studie. Například podle výzkumu z roku 2024 zveřejněném v prestižním časopise Science Advances se právě Coca-Cola loni stala největším znečišťovatelem plastů na světě. Následovaly ji společnosti Pepsi, Nestlé, Danone a Altria.

Odborníci volají po jiných obalech

Aktuální analýza společnosti Oceana vychází z údajů, které společnost Coca-Cola sama zveřejnila mezi lety 2018 a 2023. K těm vědci přidali prognózy ohledně růstu prodejů do dalších let. Výsledkem se stal scénář, který pracuje s pokračováním stávajícího podnikatelského modelu Coca-Coly až do roku 2030.

Výsledkem této studie je, že roku 2030 se má spotřeba plastu tohoto výrobce vyšplhat na více než 4,13 milionu tun ročně. Z toho 602 milionů kilogramů má podle vědců každoročně skončit v oceánech. To odpovídá téměř 220 miliardám půllitrových láhví.

Vědci z organizace Oceana ale říkají, že realita by mohla být jiná, pokud by se Coca-Cola k problému postavila zodpovědně. Volají kupříkladu po tom, aby výrobce do praxe zavedl znovupoužitelné obaly. A to kupříkladu tradičnější skleněné vratné láhve, které je možné použít až padesátkrát po sobě. Nabízí se ale i odolnější PET láhve, které by bylo možné využít až pětadvacetkrát v řadě.

Strategie firmy se před pár měsíci změnila

Podle portálu The Guardian Coca-Cola v roce 2022 sama připustila, že opakovaně použitelné obaly jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak snížit množství plastového odpadu. Firma se i proto zavázala se k cíli, že do roku 2030 bude 25 procent jejich balení opakovaně použitelných. Tento závazek však v prosinci 2024 zmizel z aktualizované strategie udržitelnosti. Nová strategie firmy se zaměřuje spíše na zvyšování obsahu recyklovaných materiálů a zlepšení sběrných systémů.

Podle ekologických organizací je ale sázka výhradně na recyklaci nedostatečná. „Recyklace je fajn. Pokud však používáte recyklovaný plast jen k výrobě dalšího jednorázového plastu, je to problém,“ doplňuje výzkumný pracovník Matt Littlejohn. Produkce plastových obalů podle něj souvisí mimo jiné s těžbou ropy, která podle odborníků negativně přispívá ke klimatickým změnám.

Společnost Coca-Cola nicméně už nyní provozuje poměrně rozsáhlé systémy vratných obalů hned v několika státech včetně Německa, Brazílie, Nigérie či části USA. Šance ke změně tedy je. „Coca-Cola má největší infrastrukturu pro opakovaně použitelné obaly ze všech nápojářských firem. Má možnost ukázat směr celému odvětví,“ uzavírá pro The Guardian Matt Littlejohn.