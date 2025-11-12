Co Napoleon ztratil u Waterloo. Ženeva žije jedinečnou aukcí diamantů

Jan Dvořák
  12:49
Neoficiální světová metropole luxusu se v listopadu opět stává centrem pozornosti milovníků historie i šperků. Do dražby totiž půjdou některé z nejúchvatnějších kousků v historii. Mezi nimi bude diamantová brož kdysi patřící Napoleonu Bonapartovi, legendární modrý diamant, který vlastnila americká filantropka, anebo desetikarátový růžový diamant. Všechny dražené předměty mohou přepsat aukční rekordy.

Aukční síň Sotheby’s v těchto dnech zahájila dražbu pozoruhodného historického kousku – kruhové brože, kterou kdysi nosil Napoleon Bonaparte a která se našla na bitevním poli u Waterloo. V jeho středu se nachází oválný diamant o váze 13,04 karátu obklopený téměř stovkou menších ručně broušených kamenů uspořádaných do soustředných kruhů. Cena tohoto kousku se odhaduje na 130 000 až 220 000 eur, píše portál Robb Report.

Diamantovou brož kdysi nosil Napoleon Bonaparte na klobouku a našla se na bitevním poli u Waterloo. (12. listopadu 2025)
Aukční síň Sotheby’s rovněž představí The Glowing Rose, zářivý růžový diamant o hmotnosti 10,08 karátu v hodnotě přibližně 20 milionů dolarů. (12. listopadu 2025)
„Většina růžových diamantů má sekundární odstíny,“ poznamenali odborníci na šperky z aukční síně. Barva tohoto diamantu je podle nich pozoruhodně čistá a intenzivní, což je rarita i mezi drahokamy vysoké hodnoty. (12. listopadu 2025)
Podle aukční síně brož pravděpodobně vznikla kolem roku 1810 a zdobila Napoleonův ikonický dvourohý klobouk při slavnostních příležitostech. Když císař v roce 1815 uprchl z Waterloo, jeho osobní věci – včetně tohoto šperku – padly do rukou pruských vojáků. Ti ho pouhé tři dny po porážce císaře předali jako válečnou trofej pruskému králi Fridrichu Vilémovi III.

„Je to mimořádně vzácná relikvie evropské historie spojující jemné řemeslné zpracování s dramatickou symbolikou padlého impéria,“ říká zástupce dražební síně.

Jeden z nejvýjimečnějších kousků

Zatímco Napoleonova brož přitahuje pozornost historiků, jiný kámen slibuje, že si získá srdce sběratelů. Christie’s totiž představí Mellons Blue, 9,51 karátový diamant výjimečné čistoty v sytě modré barvě, jehož hodnota se odhaduje na 20 až 30 milionů dolarů. Tento drahokam kdysi patřil Rachel Lambert Mellonové, americké filantropce a zahradnici. Ta v 60. letech přepracovala růžovou zahradu Bílého domu pro prezidenta Johna F. Kennedyho. Dříve byl kámen zasazen do přívěsku, nyní je součástí prstenu.

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

„Je to jeden z nejvýjimečnějších modrých diamantů, které se kdy objevily v aukci,“ řekl Rahul Kadakia, mezinárodní ředitel Christie’s pro šperky. Tobias Kormind, generální ředitel společnosti 77 Diamonds, naznačil, že by kámen mohl překonat světový rekord v ceně za karát modrého diamantu, který v současné době drží Blue Moon of Josephine. Ten se v roce 2015 prodal za 48 milionů dolarů.

Rozkvetlá růže

Aukční síň Sotheby’s rovněž představí The Glowing Rose, zářivý růžový diamant o hmotnosti 10,08 karátu v hodnotě přibližně 20 milionů dolarů. Jeho živá barva a čistý odstín z něj dělají výjimečný kus. „Většina růžových diamantů má sekundární odstíny,“ poznamenali odborníci na šperky z aukční síně. Barva tohoto diamantu je podle nich pozoruhodně čistá a intenzivní, což je rarita i mezi drahokamy vysoké hodnoty.

Aukční síň vydražila Napoleonův klobouk z bitvy u Waterloo

Diamant The Glowing Rose se bude dražit 12. listopadu. Odborníci předpovídají, že by mohl konkurovat cenám dosaženým ikonickými drahokamy, jako je Pink Star, který v roce 2017 dosáhl rekordní ceny 71 milionů dolarů.

Aukce se ovšem neomezí pouze na šperky. Na své si přijdou rovněž sběratelé luxusních hodinek. Sotheby’s vydraží například jedny z nejstarších vodotěsných náramkových hodinek, které kdy byly vyrobeny. Hodinky Rolex Oyster kdysi patřily Mercedes Gleitzeové, ta coby první Britka přeplavala Lamanšský průliv. Měly by vynést přes 1,1 milionu eur, uzavírá portál.

