Co děláte hodinu po hodině. Nová aplikace pro sdílení videí bere svět útokem

Stejně jako téměř každý jiný příslušník generace Z začíná i 23letá čerstvá absolventka univerzity v Manile Mon Salipsipová den tím, že se podívá do telefonu, aby zjistila, co dělají její blízcí přátelé. Její první zastávkou však není Instagram ani TikTok. Je to Setlog, aplikace pro sociální sítě, která si mezi mladými uživateli ve východoasijských zemích získala velkou oblibu ještě předtím, než oslavila své první narozeniny.
Doty připisuje raketový nárůst popularity aplikace zvláště v Asii tomu, že ji jihokorejské celebrity používají k zaznamenávání zákulisních záběrů.