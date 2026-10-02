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Co děláte hodinu po hodině. Nová aplikace pro sdílení videí bere svět útokem

Jan Dvořák
  11:49
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přestože aplikace Setlog existuje teprve necelý rok, přibližně již 10 milionů uživatelů po celém světě jejím prostřednictvím každý den sdílí asi 60 milionů videí zachycujících jejich každodenní život. Skupinám přátel umožňuje pořizovat každou hodinu, kdy jsou vzhůru, dvousekundové klipy a exportovat je do společného videa zachycujícího den v životě neboli vlogu.

Stejně jako téměř každý jiný příslušník generace Z začíná i 23letá čerstvá absolventka univerzity v Manile Mon Salipsipová den tím, že se podívá do telefonu, aby zjistila, co dělají její blízcí přátelé. Její první zastávkou však není Instagram ani TikTok. Je to Setlog, aplikace pro sociální sítě, která si mezi mladými uživateli ve východoasijských zemích získala velkou oblibu ještě předtím, než oslavila své první narozeniny.

Doty připisuje raketový nárůst popularity aplikace zvláště v Asii tomu, že ji jihokorejské celebrity používají k zaznamenávání zákulisních záběrů.

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