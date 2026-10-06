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Čína se brání zpomalení ekonomického růstu. Zavírá stovky bank

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Čínský prezident Si Ťin-pching pronáší přípitek během státní večeře pořádané americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě ve Washingtonu. (24. září 2026). | foto: Evelyn HocksteinReuters

Čína urychluje slučování menších, převážně venkovských bank. Chce tak posílit svůj finanční systém v době přetrvávajících obav ze zpomalení ekonomického růstu.

Loni v rámci konsolidace řízené vládou bylo uzavřeno rekordních 670 úvěrových institucí, což představuje zhruba čtvrtinu bank v zemi. Vyplývá to podle zpravodajského serveru CNBC z analýzy agentury Fitch Ratings. Úřady se snaží vytvořit méně, ale větších a finančně silnějších bank, které by měly lépe odolávat případným problémům.

Malé a venkovské komerční banky podle Fitch zůstávají nejslabším článkem systému v Číně. Agentura poukázala zejména na jejich špatnou kvalitu aktiv, nízkou kapitálovou vybavenost a nedostatky ve správě a řízení, zejména v méně rozvinutých regionech země.

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Ziskovost čínských venkovských bank se v posledních letech zhoršila. Výnos z jejich aktiv, tedy zjednodušeně zisk, který banky dokážou vytvořit vzhledem k objemu svého majetku, v prvním pololetí klesl na 0,45 procenta z 0,56 procenta v roce 2021. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém objemu úvěrů naopak ve stejném období vzrostl na 2,8 procenta, zatímco průměr za celý bankovní sektor činil 1,5 procenta. Menší banky jsou více vystaveny rizikům spojeným s úvěry malým firmám, developerům a místním samosprávám.

Podle Fitch má slučování bank zlepšit dohled nad finančním sektorem, omezit obcházení pravidel a zvýšit transparentnost. Problémy menších bank by podle agentury neměly ohrozit celý finanční systém, protože většinou působí pouze v omezeném regionu a jsou méně propojené s ostatními bankami. Slučování by nicméně mohlo změnit postavení jednotlivých menších bank na trhu, přičemž jejich strukturální problémy mohou podle Fitch v nejbližší době přetrvávat.

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Slučování bank přichází uprostřed přetrvávajících známek napětí ve druhé největší ekonomice světa. Hrubý domácí produkt Číny ve druhém čtvrtletí vzrostl o 4,3 procenta, což bylo nejpomalejší tempo od roku 2022. Zisky průmyslových firem se v srpnu zvýšily o 4,2 procenta, nejpomaleji v letošním roce.

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Témata: banka, Čína, Úvěr, CNBC 

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