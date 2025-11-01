Člověk je bytost analogová. Značky se vzpírají trendu a v reklamách brojí proti AI

Jan Dvořák
  9:00
Umělá inteligence ovlivňuje stále více odvětví, přesto, anebo právě proto některé společností prosazují marketing, který klade důraz na analogové vnímání světa a zároveň se staví proti AI. Analýzy ukazují, že takzvaný „kontraintuitivní marketing“ přitahuje pozornost zákazníků a dosahuje reklamní účinnosti.
Fotogalerie4

Kampaň Polaroidu ovládla frekventovaná místa v New Yorku a Londýně a je umístěna nedaleko obchodů Apple a kanceláří Google. (29. října 2025) | foto: https://www.polaroid.com/

Na fasádě jedné z budov poblíž Apple Storu na Manhattanu v New Yorku visí billboard, jehož vizuál zachycuje pár ležící a objímající se na pláži. Reklamní slogan pod fotkou zní: „Umělá inteligence nedokáže vytvořit písek mezi vašimi prsty.“

Je to reklama značky fotoaparátů Polaroid, která tvrdí, že bez ohledu na to, jak pokročilá AI bude, nemůže nahradit lidské zážitky ani vyvolat vzpomínky. „Jsme analogové bytosti stvořené k tomu, abychom komunikovali prostřednictvím svých smyslů. Čím více se propadáme do digitálních algoritmů, tím více se vzdalujeme empatii a opravdové komunikaci,“ vysvětluje kampaň Patricia Varelaová, brandová a kreativní ředitelka společnosti Polaroid.

Kampaň firma spustila na podporu uvedení na trh nejnovějšího instantního fotoaparátu jménem Flip. Její provokativní slogany jako „Nikdo na smrtelné posteli nikdy neřekl: Kéž bych strávil více času na svém telefonu“ anebo „Skutečné příběhy. Ne storýčka a videa“, zpochybňují kult digitálního světa a místo toho vyzdvihují návrat k hmatatelnému, konkrétnímu a lidskému.

„Polaroidové fotografie mají v sobě něco magického. Zachycují naši lidskost, vrásky i všechno ostatní,“ dodává ke kampani kreativní ředitelka Polaroidu podle webu Business Insider.

Polaroid slaví 65 let. Jeho nejslavnější snímek zachytil Kennedyho smrt

Kampaň ovládla frekventovaná místa v New Yorku a Londýně a její záměrné umístění poblíž obchodů Apple či kanceláří Google tak představuje jakousi vizuální rebelii přímo u srdce technologických gigantů.

Skutečný přítel?

Také Heineken vsadil na podobný „anti-AI“ marketing. Když například jeden z amerických startupů nedávno vytvořil zařízení AI ve tvaru náhrdelníku s názvem Friend, které mluví jako přítel a odpovídá na nejrůznější otázky, výrobek okamžitě vzbudil mezi mnoha zákazníky vlnu negativních reakcí, včetně obvinění, že je to sledovací nástroj a že AI není žádný skutečný přítel. Přední nizozemská pivní značka toho okamžitě využila a ve své reklamě se sloganem: „Nejlepší způsob, jak si najít přítele, je sklenice piva“, zdůraznila důležitost skutečných mezilidských vztahů.

AI proniká do reklamy a marketingu. Snižuje náklady, zvyšuje produktivitu

Trace Cohen, spoluzakladatel společnosti Sixpoint Ventures, tento krok dokonce nazval trollingem na vyšší úrovni. „Víme, že nejlepší sociální zážitky se odehrávají offline,“ obhajoval kampaň Guilherme de Marqui Leitz, viceprezident marketingu společnosti Heineken.

Pojďme napálit AI

Společnost Cadbury zase spustila nápaditou reklamní kampaň na svojí čokoládovou tyčinku 5 Star pod názvem Ať je umělá inteligence zase průměrná. Jejím cílem je čelit neúprosnému pokroku AI prostřednictvím pomyslné technologické sabotáže. Součástí této technologické satiry je speciální serverová farma, která do trénovacích databází umělé inteligence nepřetržitě vkládá matoucí a nesmyslné informace a tak vytváří záměrné chyby, které mají zpomalit systémy strojového učení a vrátit digitálním procesům lidskou nedokonalost.

Ironický přístup reklamních tvůrců tak představuje lidskou nedokonalost jako protilék vůči stále rostoucí technologické efektivitě. Kampaň rovněž využívá zapojení sociálních médií, aby povzbudila publikum k přijetí pomalejšího tempa života a zároveň zdůraznila hodnotu lidských nedostatků ve stále více automatizovaném světě. Firma v reklamě vyzývá zákazníky, aby výrobci zaslali ty nejnesmyslnější odpovědi, kterých se jim od AI dostalo.

„V reklamě nebudeme používat AI,“ oznámila nedávno na Instagramu americká značka spodního prádla Aerie. To jí vyneslo přes 40 000 lajků a 500 komentářů.

Nutnost rovnováhy

Podle společnosti Cons & Insights zabývající se průzkumem trhu se očekává, že trh s reklamou využívající umělou inteligenci, jehož hodnota v roce 2024 dosáhne 15 miliard dolarů (328 miliard Kč), poroste průměrným ročním tempem 12,5 procenta a do roku 2033 dosáhne hodnoty 45,34 miliardy dolarů.

Vánoční reklama Coca-Coly vyvolává rozpaky. Spotřebitelům vadí využití AI

S růstem trhu využívajícího umělou inteligenci však roste i odpor veřejnosti vůči takovým dílům. Loni například čelila společnost Coca-Cola ostré kritice za nepřirozenou reklamu s ledními medvědy vytvořenou pomocí umělé inteligence. Odpor vyvolalo také použití reklam vytvořených pomocí AI u společností H&M, Skechers anebo Guess.

Efekt zvláštní propasti

Termín Uncanny Valley, jehož doslovný překlad z angličtiny zní „zvláštní/znepokojivá propast“, popisuje jev, kdy objekty, které vypadají téměř, ale ne zcela lidsky (např. humanoidní roboti, tváře generované AI), vyvolávají u lidí nepříjemné pocity nebo dokonce odpor.

Tento termín poprvé zavedl v roce 1970 japonský robotik Masahiro Mori.

Kreativní testovací platforma David nedávno analyzovala dvacítku reklam vytvořených pomocí umělé inteligence od společností Volvo, Microsoft a Puma a zjistila, že videa generovaná umělou inteligencí sice přitahovala větší pozornost diváků, ale o 3 procenta méně vyvolávala silné pozitivní emoce. O 12 procent častěji naopak vyvolávala nedůvěru.

„Využití umělé inteligence v reklamě je sice nevyhnutelný trend, ale musíme si uvědomit, že reklamy generované AI stále zůstávají ve fázi ,uncanny valley‘. Úplné zavržení umělé inteligence by mohlo přinést společnostem značné nevýhody, proto je nutné udržovat rovnováhu,“ uvedl zdroj z technologického průmyslu.

Reklama na instantní fotoaparát značky Polaroid

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

Člověk je bytost analogová. Značky se vzpírají trendu a v reklamách brojí proti AI

Umělá inteligence ovlivňuje stále více odvětví, přesto, anebo právě proto některé společností prosazují marketing, který klade důraz na analogové vnímání světa a zároveň se staví proti AI. Analýzy...

1. listopadu 2025

Clubsterben v praxi. Berlín přichází o své ikony, padá jeden klub za druhým

Vysoké náklady a změna spotřebitelských preferencí mění tradiční berlínskou hudební kulturu. V posledních letech totiž končí jeden velký berlínský hudební klub za druhým. Už za pár dnů čeká...

1. listopadu 2025

Jak vypadá výroba chlebíčků? Podívejte se do Čelákovic, kde se jich vyrobí miliony

Premium

Vůně sladkých dortíků se mísí se zápachem octa na střeše čtyřpatrové budovy ve středu středočeských Čelákovic u břehu Labe. V místnostech prakticky v celé budově, která není zvenku kromě menšího loga...

1. listopadu 2025

Technologičtí giganti dál pumpují miliardy do AI. Investoři neskrývají obavy

Největší společnosti ze Silicon Valley plánují letos investovat 400 miliard dolarů (8,7 bilionu korun) do vývoje umělé inteligence. Všechny shodně tvrdí, že tím to zdaleka nekončí. Meta, Alphabet,...

31. října 2025

Populismus, nepotismus, korupce. Analytici kritizují vládní plány o energetice

Nová vláda podle analytiků v energetice sleduje spíše krátkodobé cíle, často však na úkor dlouhodobého rozvoje tuzemské energetiky. Nelíbí se jim zejména plány na zestátnění ČEZ nebo absenci větších...

31. října 2025  19:32

Jsme námořní národ. Kanada podporuje obchod mimo USA, rozšíří přístav v Montrealu

Kanada se snaží omezit obchodní závislost na Spojených státech. Premiér Mark Carney zařadil rozšíření přístavu v Montrealu na východě země mezi pět největších investičních projektů současnosti....

31. října 2025

Kalkulačka pro superdávku. Spočítejte si, zda máte nárok na příspěvek od státu

Dlouho očekávaná kalkulačka pro superdávku je na světě. Koncem října ji vydalo ministerstvo práce, pod nějž tato dávka spadá. Kde si najdete, co se do ní zadává a čím se výpočet liší od dosavadních...

31. října 2025

Zemřel „máslíčkový král“ Toni Meggle. Populárním se stalo i jeho bylinkové máslo

Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako...

31. října 2025  15:36

Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Ruší zájezdy od 1. ledna

Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Své rozhodnutí odůvodnila mimo jiné vývojem na trhu. Zájezdy s odjezdem do letošního 31. prosince se uskuteční podle plánu. Klientům, kteří měli...

31. října 2025  14:39

Je čas ukončit třicetiletý monopol. O spoje pod Kanálem se hlásí Bransonovy rychlíky

Železniční společnost Eurostar může přijít o monopol na cesty tunelem pod Lamanšským průlivem. Britský Úřad pro železnici a silniční dopravu (ORR) totiž schválil žádost dopravce Virgin Trains o...

31. října 2025  11:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Směrnice EU o kyberbezpečnosti zpřísní pravidla. Firmám hrozí milionové pokuty

Vysíláme

Od 1. listopadu vstupuje v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který do českého prostředí zavádí evropskou směrnici NIS2. Dotkne se tisíců firem od velkých korporací až po malé...

31. října 2025

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

31. října 2025  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.