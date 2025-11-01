Na fasádě jedné z budov poblíž Apple Storu na Manhattanu v New Yorku visí billboard, jehož vizuál zachycuje pár ležící a objímající se na pláži. Reklamní slogan pod fotkou zní: „Umělá inteligence nedokáže vytvořit písek mezi vašimi prsty.“
Je to reklama značky fotoaparátů Polaroid, která tvrdí, že bez ohledu na to, jak pokročilá AI bude, nemůže nahradit lidské zážitky ani vyvolat vzpomínky. „Jsme analogové bytosti stvořené k tomu, abychom komunikovali prostřednictvím svých smyslů. Čím více se propadáme do digitálních algoritmů, tím více se vzdalujeme empatii a opravdové komunikaci,“ vysvětluje kampaň Patricia Varelaová, brandová a kreativní ředitelka společnosti Polaroid.
Kampaň firma spustila na podporu uvedení na trh nejnovějšího instantního fotoaparátu jménem Flip. Její provokativní slogany jako „Nikdo na smrtelné posteli nikdy neřekl: Kéž bych strávil více času na svém telefonu“ anebo „Skutečné příběhy. Ne storýčka a videa“, zpochybňují kult digitálního světa a místo toho vyzdvihují návrat k hmatatelnému, konkrétnímu a lidskému.
„Polaroidové fotografie mají v sobě něco magického. Zachycují naši lidskost, vrásky i všechno ostatní,“ dodává ke kampani kreativní ředitelka Polaroidu podle webu Business Insider.
Kampaň ovládla frekventovaná místa v New Yorku a Londýně a její záměrné umístění poblíž obchodů Apple či kanceláří Google tak představuje jakousi vizuální rebelii přímo u srdce technologických gigantů.
Skutečný přítel?
Také Heineken vsadil na podobný „anti-AI“ marketing. Když například jeden z amerických startupů nedávno vytvořil zařízení AI ve tvaru náhrdelníku s názvem Friend, které mluví jako přítel a odpovídá na nejrůznější otázky, výrobek okamžitě vzbudil mezi mnoha zákazníky vlnu negativních reakcí, včetně obvinění, že je to sledovací nástroj a že AI není žádný skutečný přítel. Přední nizozemská pivní značka toho okamžitě využila a ve své reklamě se sloganem: „Nejlepší způsob, jak si najít přítele, je sklenice piva“, zdůraznila důležitost skutečných mezilidských vztahů.
Trace Cohen, spoluzakladatel společnosti Sixpoint Ventures, tento krok dokonce nazval trollingem na vyšší úrovni. „Víme, že nejlepší sociální zážitky se odehrávají offline,“ obhajoval kampaň Guilherme de Marqui Leitz, viceprezident marketingu společnosti Heineken.
Pojďme napálit AI
Společnost Cadbury zase spustila nápaditou reklamní kampaň na svojí čokoládovou tyčinku 5 Star pod názvem Ať je umělá inteligence zase průměrná. Jejím cílem je čelit neúprosnému pokroku AI prostřednictvím pomyslné technologické sabotáže. Součástí této technologické satiry je speciální serverová farma, která do trénovacích databází umělé inteligence nepřetržitě vkládá matoucí a nesmyslné informace a tak vytváří záměrné chyby, které mají zpomalit systémy strojového učení a vrátit digitálním procesům lidskou nedokonalost.
Ironický přístup reklamních tvůrců tak představuje lidskou nedokonalost jako protilék vůči stále rostoucí technologické efektivitě. Kampaň rovněž využívá zapojení sociálních médií, aby povzbudila publikum k přijetí pomalejšího tempa života a zároveň zdůraznila hodnotu lidských nedostatků ve stále více automatizovaném světě. Firma v reklamě vyzývá zákazníky, aby výrobci zaslali ty nejnesmyslnější odpovědi, kterých se jim od AI dostalo.
„V reklamě nebudeme používat AI,“ oznámila nedávno na Instagramu americká značka spodního prádla Aerie. To jí vyneslo přes 40 000 lajků a 500 komentářů.
Nutnost rovnováhy
Podle společnosti Cons & Insights zabývající se průzkumem trhu se očekává, že trh s reklamou využívající umělou inteligenci, jehož hodnota v roce 2024 dosáhne 15 miliard dolarů (328 miliard Kč), poroste průměrným ročním tempem 12,5 procenta a do roku 2033 dosáhne hodnoty 45,34 miliardy dolarů.
S růstem trhu využívajícího umělou inteligenci však roste i odpor veřejnosti vůči takovým dílům. Loni například čelila společnost Coca-Cola ostré kritice za nepřirozenou reklamu s ledními medvědy vytvořenou pomocí umělé inteligence. Odpor vyvolalo také použití reklam vytvořených pomocí AI u společností H&M, Skechers anebo Guess.
Efekt zvláštní propasti
Termín Uncanny Valley, jehož doslovný překlad z angličtiny zní „zvláštní/znepokojivá propast“, popisuje jev, kdy objekty, které vypadají téměř, ale ne zcela lidsky (např. humanoidní roboti, tváře generované AI), vyvolávají u lidí nepříjemné pocity nebo dokonce odpor.
Tento termín poprvé zavedl v roce 1970 japonský robotik Masahiro Mori.
Kreativní testovací platforma David nedávno analyzovala dvacítku reklam vytvořených pomocí umělé inteligence od společností Volvo, Microsoft a Puma a zjistila, že videa generovaná umělou inteligencí sice přitahovala větší pozornost diváků, ale o 3 procenta méně vyvolávala silné pozitivní emoce. O 12 procent častěji naopak vyvolávala nedůvěru.
„Využití umělé inteligence v reklamě je sice nevyhnutelný trend, ale musíme si uvědomit, že reklamy generované AI stále zůstávají ve fázi ,uncanny valley‘. Úplné zavržení umělé inteligence by mohlo přinést společnostem značné nevýhody, proto je nutné udržovat rovnováhu,“ uvedl zdroj z technologického průmyslu.
Reklama na instantní fotoaparát značky Polaroid