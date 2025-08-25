Maloobchodníci ve stínu cel. Američané šetří, firmám přesto rostou tržby

Osmačtyřicetiletá Kimberly Mae Hansenová letos snížila své výdaje. Nekupuje si kávu do auta, limonády ani vonné perličky do pračky. „Luxusní nákupy jsem rozhodně omezila,“ uvedla pro The Wall Street Journal Hansenová, která žije v Montaně. Před nákupem prý vždy porovnává ceny v různých obchodech – v Targetu pořizuje smetany do kávy, toaletní papír kupuje v řetězci Sam’s Club.
|
Američané obracejí každý dolar. Kvůli vysokým cenám klesá zájem o chipsy
Hansenová není jediná, kdo před nákupem nejdříve srovnává ceny. Podle analýzy platformy Impact.com v první polovině roku online nakupující klikali na weby 1 554 severoamerických obchodníků o 18 procent častěji, přesto výdaje vzrostly pouze o 0,4 procenta.
Zaměření na opatrné spotřebitele
V současné ekonomické situaci, kdy spotřebitelé čelí rostoucím nákladům a nejistotě, se američtí maloobchodní giganti, jako Walmart, Amazon a TJX, soustředí na atraktivní ceny a také pohodlí pro zákazníky. V ekonomice cel vyhrávají maloobchodníci, kteří se zaměřují na opatrné spotřebitele, poznamenal The Wall Street Journal.
Walmart se rozhodl velkou část nákladů spojenými se cly vzít na sebe. Podle jeho generálního ředitele Douga McMillona je dopad cel zatím pozvolný. „Bude udržovat naše ceny co nejnižší, jak dlouho to půjde,“ uvedl minulý týden.
|
Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny
Walmart poráží konkurenty, jako je Target, částečně kvůli nízkým cenám a částečně proto, že velkou část jeho tržeb tvoří potraviny – nezbytný nákup i pro zákazníky s nedostatkem peněz.
Vedoucí pracovníci Walmartu uvedli, že zvyšování cen související se cly nutí více zákazníků se středními a nízkými příjmy zaměřovat se na základní potřeby před méně důležitými věcmi.
Podle finančního ředitele Walmartu Johna Davida Raineya firma objednává zásoby zboží s předstihem, aby se co nejvíce vyhnula nákladům spojeným se cly. Objednává také méně některých dražších položek, u kterých je pravděpodobné, že se od nich spotřebitelé odkloní.
„Ceny Walmartu v posledním čtvrtletí vzrostly v průměru o jedno procento,“ řekl Rainey. Prodeje tohoto maloobchodního řetězce v USA stouply v posledním kvartálu o 4,6 procenta.
Odstoupil dlouhodobý generální ředitel
Rostoucím nákladům se přizpůsobuje také společnost TJX, která vlastní obchody jako T.J. Maxx, Marshalls a HomeGoods. Společnost se rozhodla využít příležitosti spojené s nadbytečnými zásobami, které si jiné maloobchodní firmy objednaly před zavedením cel a nyní se jich musí zbavit. Generální ředitel TJX Ernie Herrman označil tuto situaci za „vynikající nákupní příležitost“.
Firma minulý týden ve středu zvýšila svůj výhled poté, co oznámila lepší než očekávané finanční výsledky. Celofiremní tržby v prodejnách vzrostly v posledním čtvrtletí o čtyři procenta. „Naši nákupčí odvedli velmi dobrou práci, když využili přebytečných zásob na trhu,“ řekl Herrman.
|
Amerika řeší, co s příjmy z Trumpových cel. Mohou jít i přímo do kapes občanů
Amazon zase vylepšil svou doručovací síť, díky které se balíky k zákazníkům dostanou rychleji a levněji. To pomohlo k ohromujícímu jedenáctiprocentnímu nárůstu tržeb v online obchodech v posledním čtvrtletí, uvedli vedoucí pracovníci Amazonu. Podle nich zatím cla neměla na ceny velký dopad.
Target se na rozdíl od konkurence, která těží z nových strategií a přizpůsobuje se aktuálním podmínkám, potýká s propadem tržeb. V posledním čtvrtletí vykázal pokles o 1,9 procenta, což je součástí dlouhodobějšího trendu stagnujících či klesajících prodejů, který trvá už dva a půl roku.
Generální ředitel společnosti Target Brian Cornell po jedenácti letech kvůli nepříznivým finančním výsledkům odstupil. Jeho nástupce Michael Fiddelke, který se funkce ujme příští rok, řekl, že strmá inflace v posledních letech vyvíjela tlak na spotřebitele a vedla k ústupu ve výdajích na volitelné položky. Target nyní vyjednává s dodavateli a diverzifikuje svou dodavatelskou síť napříč více zeměmi, aby udržel ceny nízko, uvedli představitelé. Zvyšování cen je poslední možnost, dodali.