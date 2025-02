Trumpova cla na dovoz oceli zasahují Evropu v nejhorší chvíli, říká šéf svazu

Donald Trump v neděli novinářům na palubě speciálu Air Force One cestou na finále ligy amerického fotbalu Super Bowl řekl, že se v pondělí chystá oznámit 25procentní cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Cla by se měla týkat všech zemí a byla by nad rámec už zavedených cel. Bližší podrobnosti k tomu Trump nesdělil.

Spojené státy jsou podle Groeblera nejdůležitějším odbytištěm i pro evropský ocelářský průmysl, jen z Německa do USA ročně míří přibližně milion tun oceli.

„Oznámení amerického prezidenta o zavedení trestních cel na veškerý dovoz oceli zasahuje ocelářský průmysl v Německu a v Evropské unii v několika ohledech a v nesprávnou dobu,“ dodal Groebler.

Berlín chce opatření odvrátit

„Berlín pracuje na odvrácení tohoto opatření,“ uvedl mluvčí německého ministerstva hospodářství. Ministr Robert Habeck se v pondělí kvůli tomu sešel s evropským komisařem pro obchod Marošem Šefcovičem a také zástupci ocelářského průmyslu, uvedla agentura Reuters.

„Evropa musí a může na jednostranná obchodní omezení reagovat pouze jednotně a rozhodně. A my jsme na to připraveni,“ uvedl ministr po kulatém stolu s představiteli průmyslu a po telefonickém hovoru s Šefcovičem.

Podle Groeblera by nové americké bariéry vedly k odklonu odbytu do Evropy, což dál zvýší už existující tlak na dovoz v důsledku nadměrných kapacit z Číny.

Německá ocelářská skupina Thyssenkrupp nicméně podle Reuters uvedla, že vidí velmi omezený dopad plánovaných cel na své podnikání, protože vyrábí značnou část produkce určené pro americký trh přímo v USA. Na frankfurtské burze její akcie odepisovaly kolem 14:30 SEČ méně než 0,5 procenta.

Německý průmysl se v poslední době potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokým cenám energií či konkurenci z Číny. Německá ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí klesla o 0,2 procenta.