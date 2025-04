Autor: ČTK , iDNES.cz

14:30

Clo na dovoz z Číny do Spojených států nyní v některých případech dosahuje až 245 procent. Podle listu The New York Times se sazba týká injekčních stříkaček a jehel. Kromě nových cel ve výši 145 procent uvalených Donaldem Trumpem se totiž na část zboží vztahují rovněž ochranná cla zavedená jeho předchůdcem, která se pohybují od 7,5 procenta do 100 procent.