Americká cla ohrozí chod exportních unijních ekonomik včetně Česka, říká analýza

Trump už před volbami hovořil o tom, že chce zavést 10procentní clo na všechno dovezené zboží ze států Evropské unie. Pro většinu zemí je ale obchod s USA vitální a mohl by ovlivnit už tak slabou hospodářskou výkonnost. Například Německo v roce 2023 vyvezlo do USA zboží v hodnotě 157,7 miliard eur (asi 3,9 bilionu korun), píše portál Euronews.

„V zemích Evropské unie nechtějí naše auta, nechtějí naše zemědělské produkty. Přitom každý rok prodávají na našem trhu miliony aut. Takhle to nejde, budou za to muset zaplatit,“ hovořil krátce před volbami na jednom z mítinků Donald Trump.

Unijní ekonomiky jsou přitom na americkém trhu poměrně závislé. Kromě Německa se to v absolutním měřítku týká i Itálie, která v loňském roce exportovala na americké území zboží za 67,3 miliard eur (zhruba 1,7 bilionu korun). Francie loni do USA vyvezla zboží za 43,9 miliard eur, Nizozemsko za 40,5 miliard eur. V případě Belgie šlo o 31,3 miliard eur.

Na pozoru se má Irsko

Trumpovy záměry však pečlivě sleduje i Irsko, které do USA v roce 2023 vyvezlo výrobky za 51,6 miliard eur (asi 1,3 bilionu korun). Právě tato země je na obchodu s USA z pohledu podílu na celkovém obchodu mezi státy Evropské unie závislé vůbec nejvíce. Téměř polovina irského exportu mimo EU totiž míří právě do USA (46 procent). Citelný zásah by to ale byl i pro fungování dalších vývozních ekonomik, a to včetně Finska (26 procent) nebo Rakouska (23 procent).

Naopak nejméně by tvrdou celní politiku Donalda Trumpa pocítilo Slovinsko (tříprocentní americký podíl na celkovém obchodu mimo EU), Kypr (4 procenta), Bulharsko (7 procent), Lotyšsko (taktéž 7 procent) či Chorvatsko (8 procent). Česká republika se v pomyslné tabulce nachází zhruba ve středu (13 procent) a je na tom například lépe než třeba sousední Slovensko (20 procent).

V klidu je zejména Slovinsko

Ještě zajímavější jsou statistiky hovořící o celkovém podílu exportu daného státu do USA, a tedy i po zohlednění obchodu s jinými ekonomikami Evropské unie. I v tomto ohledu přidělává politika Donalda Trumpa vrásky na čele nejvíce Irsku, neboť celkem 26,6 procenta irského zboží mířilo v souhrnném ohledu právě do USA. Komplikace to je však i pro severoevropské státy, a to v čele s Finskem (11,1 %procenta) i Švédskem (8,9 procenta).

Českou republiku mohou v tomto ohledu trápit americká cla ze všech unijních ekonomik skoro nejméně. V souhrnném měřítku se totiž export do USA podílel na vývozu českého zboží v roce 2023 jen 2,4 procenty. Lépe na tom loni bylo už jen Rumunsko (2,3 procenta) a Slovinsko (1,3 procenta), uzavírá Euronews.