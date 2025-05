Boj proti kouření měl vlastně ještě donedávna vcelku jasný směr a jednoduchou podobu: snahu úřadů kouření pokud možno omezit, třeba i zcela zakázat. Zhruba před dvaceti lety se ale objevila nová cesta: takzvané bezdýmné alternativy, tedy způsoby užívání nikotinu, při kterých nedochází ke spalování tabáku. Ty mají podle řady odborníků i dostupných lékařských studií na zdraví konzumentů dramaticky menší negativní dopady než klasické cigarety.

Proto by podle expertů, ke kterým patří i Clive Bates, měly být v boji proti kouření preferovanou cestou. Jenže většinou nejsou. „Způsoby boje s kouřením jsou nastavené podle starých struktur a nový vývoj z posledních let nereflektují,“ vysvětluje Bates.

Co vás přesvědčilo o tom, že jsou bezdýmné alternativy lepší než úplný zákaz kouření?

Na této otázce jsem začal pracovat už v roce 1997, tehdy jsem se stal ředitelem organizace Action on Smoking and Health ve Velké Británii. Bojovali jsme proti kouření, ale ještě vlastně klasickým způsobem.

Takže jste změnil názor.

Když se později, když už jsem ředitelem organizace nebyl, objevily bezdýmné alternativy k cigaretám, jako třeba elektronické cigarety, uviděl jsem v nich příležitost, jak se s kouřením vypořádat, aniž by se kuřáci museli vzdát nikotinu.

Věřil jste, že se rychle prosadí?

Upřímně, myslel jsem si, že se tohle rychle chytne a celý problém s kouřením se díky alternativám rychle vyřeší. Že cigarety budou po roce 2030 pasé. Jenže aktuálně to tak nevypadá.

Proč to tak nevypadá?

Upřímně, různé organizace bojující za veřejné zdraví, Světová zdravotnická organizace a také Evropská komise jsou k těmto alternativám nepřátelské a v podstatě pokračují ve starém způsobu boje proti cigaretám.

Nepřátelské? Proč?

Když jsem tehdy v letech 1997–2003 vedl Action on Smoking and Health, boj proti kouření se v podstatě omezoval na silový postup státu. Kouření se omezovalo pomocí daní, regulací, byly tu svým způsobem stigmatizující informační kampaně.

Takže tehdy se vytvořila skupina lidí, která je nepřátelská k alternativám tabáku?

Kolem celého tohoto přístupu se už zhruba od šedesátých let 20. století vytvořila celá armáda lidí, kteří proti cigaretám bojují, a to jak na národních úrovních, tak třeba v rámci Světové zdravotnické organizace. A tihle lidé chtějí zůstat relevantní, přičemž cítí, že princip snižování rizik je vlastně ohrožuje. Ale podle mě je z hlediska ochrany zdraví tento princip efektivnější než dosavadní postup, přitom ho nijak nepodrývá.

Světová zdravotnická organizace je k alternativám kouření nepřátelská.

V čem je efektivnější?

Princip snižování rizik se již osvědčil v jiných oblastech, než jsou cigarety. A bezdýmné alternativy v praxi ukazují, že skutečně rizika snižují. Tyto produkty dovedou uživatelům doslova změnit život. Po přechodu z cigaret pociťují velmi rychle zmírnění chronických důsledků kouření, cítí se zdravější a víc ve formě. A také ušetří spoustu peněz. To je výsledek, který by si sektor péče o veřejné zdraví měl přát.

Ale nepřeje?

Roli v tom hraje i fakt, že boj proti kouření se v minulosti stal synonymem pro boj proti „zlým“ tabákovým společnostem. Jenže ty se mnohdy změnily, právě ony jsou nositelem inovace, plus je tu řada nových firem, která se věnuje pouze oblasti alternativ.

Clive Bates Clive Bates pracoval ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru. Jeho prvním působištěm byla IT společnost IBM, poté dělal i pro společnost Greenpeace. V letech 1997 až 2003 byl ředitelem organizace ASH (Action on Smoking and Health) ve Velké Británii, kde bylo jeho úkolem usilovat o snížení škod způsobených tabákem. V roce 2003 vstoupil jako státní úředník do Strategického útvaru premiéra Tonyho Blaira, kde pracoval na různých vrcholných pozicích ve veřejném sektoru a také pro organizaci OSN v Súdánu. V současné době je ředitelem společnosti Counterfactual, která se zabývá poradenstvím a prosazováním pragmatického přístupu k udržitelnosti a veřejnému zdraví.

Opravdu se tabákové firmy změnily?

Soukromý sektor v tomto ohledu hodně pokročil. Jasně, jsou tu stále hráči, zejména v Asii, kteří se drží původní cesty, ale inovace v oboru jsou za poslední dvě dekády velké. S tabákovými společnostmi se to ale „táhne“, a i proto mají ony nové, bezpečnější produkty tak těžkou pozici.

Víme jistě, že jsou bezdýmné alternativy lepší cestou?

Nemůžeme se teď podívat třeba padesát let do budoucna a zmapovat onu epidemiologickou situaci, kdy lidé hromadně přešli z cigaret na bezdýmné alternativy. Ale tak to je i v jiných oborech: řešíme třeba klimatickou krizi, děláme změny v energetice, průmyslu i zemědělství, očekáváme, co bude. Děláme to ve víře, že je ta cesta správná.

Bezdýmné alternativy ale mají podle některých studií proti klasickým cigaretám výhody.

U bezdýmných alternativ zcela jistě víme, že obsahují dramaticky méně škodlivin než cigaretový kouř. Většina chemikálií, které se v něm vyskytují, u bezdýmných alternativ nevzniká, nebo vzniká v řádově menším množství.

Dá se to prokázat?

To se dá prokázat prakticky okamžitě změřením obsahu toxinů ve slinách, krvi nebo moči. Hladina toxinů se při využití alternativ snižuje obdobně, jako když se uživatelé vzdají kouření úplně.

Je tu ale argument, že alternativy lákají i nové uživatele, a proto nejsou vhodnou cestou…

Ano, existuje tu určité množství nových uživatelů, kteří předtím nekouřili a začali rovnou s užíváním alternativ. Jenže mnozí tito lidé by to zkusili stejně, třeba s cigaretami, jen si od počátku zvolili bezpečnější cestu.

Kolik jich je?

Důležité je, že takových uživatelů je menšina, hlavní část tvoří lidé, kteří přešli z cigaret. A pro ně jsou alternativy zásadním zlepšením.

Takže si dají nikotin, ale neohrozí je spaliny tabáku?

Ano, nikotin sám o sobě není tak škodlivý, problémem jsou spaliny z tabáku. Nikotin je samozřejmě droga, ale relativně bezpečná, nezpůsobuje halucinace, lidé při jeho užívání neztrácejí kontrolu, nejsou násilní, neovlivňuje jejich schopnost řídit. Je to podobný stimulant jako kofein. Potíž ale dosud byla se způsobem jeho užívání, bezdýmné alternativy to ale mění.

Přesto, jsou podle vás potřeba i na tomto poli regulace?

Ano, určitě. Ale nesmí se to s nimi přehnat, protože když to přeženete, dává to prostor vzniku černého trhu a dalším negativním důsledkům, třeba že lidé kouřit nepřestanou vůbec nebo se k tabáku vrátí. Proto je podle mě třeba špatné zakazovat příchutě. Ale určitě potřebujeme regulace, které budou řešit marketing těch produktů. Rozhodně nechceme, aby byly jakkoli cíleny na děti, nechceme je spojovat třeba s oblíbenými postavičkami z filmů a seriálů. Určitě musí dále platit věkové omezení, pomoci by mohl například systém licencí na prodej takových výrobků. Kdo by pravidla prodeje nerespektoval, o licenci by přišel.