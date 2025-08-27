Členka vedení Fedu Cooková odvolání ze strany Trumpa napadne u soudu

Autor: ,
  6:19
Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o jejím odvolání z funkce. Pro média to řekl její právní zástupce Abbe Lowell. Analytici soudí, že daný krok by mohl být začátkem vleklého právního boje ohledně snahy Bílého domu utvářet měnovou politiku ve Spojených státech.
Lisa Cooková, první Afroameričanka v Radě guvernérů Fedu, byla prezidentem...

Lisa Cooková, první Afroameričanka v Radě guvernérů Fedu, byla prezidentem Trumpem odvolána kvůli obvinění z údajného hypotečního podvodu. Na snímku s šéfem Fedu Jerome Powellem (26. srpna 2025) | foto: ČTK

Lisa Cooková, první Afroameričanka v Radě guvernérů Fedu, byla prezidentem...
Značně rozladěný americký prezident Donald Trump při setkání s předsedou...
Lisa Cooková, první Afroameričanka v Radě guvernérů Fedu, byla prezidentem...
Americký prezident Donald Trump (25. srpna 2025)
8 fotografií

Trump o svém rozhodnutí s okamžitou platností odvolat Cookovou informoval v pondělí večer. Uvedl, že tak reaguje na obvinění, že se Cooková dopustila hypotečního podvodu. Cooková tvrdí, že prezident nemá k jejímu odvolání pravomoc, a odmítá funkci opustit. „Podáme žalobu, ve které napadneme tento protiprávní postup,“ oznámil její právník.

Fed v úterý uvedl, že bude respektovat jakékoliv soudní rozhodnutí ohledně prezidentovy pravomoci odvolat Cookovou. Upozornil, že členové rady mají dlouhá funkční období a jsou obtížně odvolatelní, aby se zajistilo, že rozhodnutí Fedu se budou zakládat na údajích o ekonomice a „dlouhodobých zájmech amerického lidu“.

Trump v úterý prohlásil, že uvažuje o několika kandidátech, kteří by mohli Cookovou v Radě guvernérů Fedu nahradit. Dodal nicméně, že se podřídí jakémukoliv rozhodnutí soudu ohledně toho, zda má Cooková ve funkci setrvat.

Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky. Ta odstoupit nehodlá

List The Wall Street Journal dnes večer napsal, že Trump svým poradcům sdělil, že chce rychle oznámit nominaci na místo po Cookové. Za možné kandidáty pak deník označil ekonomického poradce Stephena Mirana a někdejšího šéfa Světové banky Davida Malpasse.

Případ Cookové pravděpodobně skončí u Nejvyššího soudu a mohl by jasněji definovat rozsah prezidentových pravomocí ohledně Fedu. Pokud Trump uspěje, mohlo by to podkopat nezávislost centrální banky, která je považována za klíčovou pro její schopnost bojovat s inflací, píše agentura AP.

První Afroameričanku, která kdy zasedla v bankovní radě americké centrální banky, Trump vyzval k rezignaci už minulý týden. Podle tiskových agentur tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella, které dlouhodobě kritizuje kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb.

Trump v dopise Cookové uvedl, že má k jejímu odvolání „dostatečný důvod“, protože v roce 2021 v dokumentech k různým hypotečním úvěrům na nemovitosti v Michiganu a v Georgii údajně uvedla, že obě jsou jejím trvalým bydlištěm, kde hodlá žít, aby tak získala lepší úvěrové podmínky.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Muskova společnost Space X úspěšně provedla desátý testovací let kosmické lodi Starship

Z kosmodromu Starbase v Texasu v noci na středu středoevropského času po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship společnosti SpaceX. Loď se po zhruba...

27. srpna 2025  6:31

Členka vedení Fedu Cooková odvolání ze strany Trumpa napadne u soudu

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o jejím odvolání z funkce. Pro média to řekl její právní zástupce...

27. srpna 2025  6:19

Tesco účtuje slevy jinak, než uvádí. Porušení zákona, rozhodla inspekce

Zákazníci společnosti Tesco si v posledních měsících stěžují, že při použití Clubcard kuponů a akčních cen neplatí částky, které obchodník slibuje. Na účtenkách se podle nich objevují nepochopitelné...

27. srpna 2025

Pumpy začnou pomalu mizet. Vesnická dobíječka se moc neuživí, říká šéf čerpadlářů

Premium

Nové úseky dálnic, zdražování paliv a nástup elektromobilů změní pravidla hry. Čerpací stanice již nyní hledají cestu, jak zaujmout řidiče víc než jen plnou nádrží. „Pumpy sice nezmizí ze dne na den,...

27. srpna 2025

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

26. srpna 2025

Indii dusí Trumpova cla. Továrny nemají co vyrábět, v ohrožení je i chov krevet

Indie začíná pociťovat dopady cel ve výši 50 procent, které na dovozy z této země uvalil americký prezident Donald Trump. V platnost sice vstoupí až ve středu, ale firmy už teď zrušily objednávky a...

26. srpna 2025

Spotify ve strachu z konkurence rozšiřuje funkce. Uživatelům nabídne chatování

Švédská společnost Spotify, která provozuje největší světovou službu pro streamování hudby, nabídne uživatelům novou funkci umožňující zasílání zpráv. Firma se tak snaží přilákat nové uživatele a...

26. srpna 2025  17:08

Let Smartwings z Prahy nouzově měnil trasu. Kvůli zdraví pasažéra přistál v Barceloně

Letadlo Smartwings v úterý odpoledne na trase z Prahy do jihošpanělské Murcie vyslalo nouzový signál. Po dvou hodinách letu bylo odkloněno a přistálo v Barceloně. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z...

26. srpna 2025  16:07

Vepřové za stovku? Čím takové prase asi krmili, ptá se regenerativní farmář

Regenerativní farmář Karel Kalný zvažuje omezení stád, protože mnoho ustanovení je stejně přísných jak pro velké firmy, tak i pro malé chovatele. V rozhovoru s iDNES.cz si stěžuje na veterinární...

26. srpna 2025  14:50

Automat na brambory vyjde na milion korun. Farmář ho sleduje přes aplikaci

Návštěvníci agrosalonu Země živitelka si mohli vyzkoušet nákup čerstvých brambor z automatu. Vyvinula ho společnost Agrodot z Orlickoústecka. V Česku provozuje zatím dva a prodává v nich vlastní...

26. srpna 2025  13:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Část maturantů čekají od září nové výdaje. Stát za ně přestane platit pojištění

Pokud letošní maturanti nenastupují od září na vysokou školu nebo do zaměstnání, musí si sami platit zdravotní pojištění. Jaké jsou další možnosti a je povinné i placení sociálního pojištění?

26. srpna 2025  13:30

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

Vlastní bydlení v Praze je třetí nejdražší ze srovnávaných evropských metropolí. V žebříčku jsou nad českou metropolí už jen Amsterdam a Athény. I na tato města se ale Praha povážlivě dotahuje....

26. srpna 2025  12:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.