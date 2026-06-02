Podle nového nařízení tato cla klesnou z pětadvaceti na patnáct procent. Zahraniční firmy mohou získat ještě nižší desetiprocentní sazbu, pokud budou technika obsahovat alespoň 85 procent americké oceli nebo hliníku, uvedl Bílý dům. Opatření vstoupí v platnost 8. června a bude platit do konce roku 2027.
Trump jako důvod tohoto kroku uvedl rostoucí náklady. „Ministr mě mimo jiné informoval, že nedávné okolnosti měly a mají důsledky na domácí odvětví, která využívají zemědělskou techniku, průmyslové zařízení a stroje a další související produkty,“ uvádí se v prezidentském prohlášení.
Trumpovo pondělní rozhodnutí je dalším krokem ke zjednodušení cel v době, kdy se Bílý dům potýká s vysokými náklady i stížnostmi podniků, podle nichž je současný celní režim příliš zatěžující a složitý na dodržování. V dubnu jeho administrativa snížila cla na 25 procent u některých dovážených výrobků vyrobené z podstatné části z oceli, hliníku nebo mědi, připomíná agentura Bloomberg.
|
Trump zrušil cla na dovoz potravin z Brazílie. V USA zlevní káva či hovězí
Uzavření Hormuzského průlivu způsobilo růst cen hliníku, z oblasti Perského zálivu pochází téměř deset procent světových dodávek. Rostou i ceny ropy pohonných hmot. Výrobci zemědělské techniky jako Deere & Co přičítají slabší prodeje svých strojů rostoucím nákladům na paliva a hnojiva. Akcie japonského výrobce průmyslových strojů Kubota po oznámení v Tokiu vzrostly až o 7,9 procenta, uzavřel Bloomberg.