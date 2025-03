Hrozba celní války mezi Evropskou unií a Spojenými státy naplno propukla poté, co Evropská unie oznámila plánované 50procentní clo na americké whiskey, které by mělo vstoupit v platnost již na počátku dubna. Ze strany EU má jít o odvetné opatření, které je reakcí na Trumpova cla vůči evropskému hliníku a oceli, píše agentura AP.

Francouzští vinaři dokonce oznámili, že zavedení dvousetprocentního cla by pro ně v praktické rovině znamenalo zastavení exportu do USA. „Pokud se to opravdu stane, bude to katastrofa. Doufáme v to, že jde jen o prázdná slova,“ uvedl pro AP francouzský vinař David Levasseur.

Podobná slova se ale ve Francii ozývají i z dalších stran. Podle aktuálních dat má francouzský export vín do USA hodnotu okolo 4 miliard eur ročně, což je asi 100 miliard korun. „S dvousetprocentním clem bychom na americkém trhu v podstatě skončili,“ doplňuje Gabriel Picard, který je prezidentem Federace francouzských vývozců vín a destilátů.

Italští vinaři věří v kompromis

Vinaři v Itálii se k nastalé situaci snaží přistoupit s klidem. Věří, že diplomatům Evropské unie se podaří vyjednat kompromis. I pro italské výrobce totiž jsou USA klíčovým trhem, což potvrzují také data. Podle nich totiž prodeje italských vín v USA za posledních 20 let vzrostly více než trojnásobně.

Jen v loňském roce dosáhla hodnota vývozu italského vína do USA na více než 2 miliardy eur, což je asi 50 miliard korun. Proti roku 2023 šlo meziročně o sedmiprocentní růst. I italští vinaři ale říkají, že případná dvousetprocentní cla by byla pro italský sektor smrtící.

„Když se naše víno v USA prodává nyní za 80 amerických dolarů, tak po uvalení dvousetprocentního cla bychom se dostali na opravdu neúnosnou úroveň,“ uvedl pro AP italský vinař Piero Mastroberardino. Dodává, že italské firmy se nyní raději připravují na nejhorší. Řada amerických odběratelů měla masivně zvýšit počet svých objednávek, a to až o 20 procent. Pokud by ale cla skutečně vstoupila v platnost, v dlouhém období by italští výrobci počítali značné ztráty.

Ve střehu jsou i španělští vinaři

Jinak na tom nejsou ani vinaři ve Španělsku, kteří jsou rovněž na USA dramaticky závislí. Španělsko je totiž čtvrtý největší vývozce vína do USA. „Cla postrádají logiku a doufáme, že k nim nikdy nedojde,“ uvedla analytička Begona Olavarríaová. Podle ní v loňském roce odbyt španělských vín v USA meziročně stoupl o 7 procent.

„Deset let jsme tvrdě pracovali na tom, abychom úspěšně pronikli na americký trh. Našli jsme distributory, vybudovali značku. Pokud by dvousetprocentní cla byla opravdu zavedena, spadli bychom do zoufalé situace,“ říká italský vinař Pujol-Busquets. S celní politikou Donalda Trumpa se musel vypořádat už během prvního funkčního období. Tehdy šlo ale „jen“ o 25 procent, uzavírá AP.