Vinařka Cécile Tremblayová, která ve vesnici Morey-Saint-Denis provozuje vinařství, prodává do Spojených států více než polovinu své produkce. „Pro mě je to hodně. Mám z toho obavy, asi jako každý.“ Více se ale vyjadřovat nechtěla. Vinaři v tuto chvíli chodí kolem problému po špičkách a bojí se něco říct, aby situaci ještě nezhoršili, píše BBC.

Poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil 200procentní přirážkou na evropský alkohol, zavedl na začátku dubna 20procentní cla na téměř všechny výrobky z Evropské unie. O čtyři dny později sazbu snížil na deset procent s tím, že ji v červenci opět zvýší na předchozích dvacet. Nejnovějši pohrozil padesátiprocentním clem na veškeré zboží z Evropské unie.

Až do Trumpa to šlo

Až do znovuzvolení Donalda Trumpa byl americký trh s vínem na vzestupu. Zatímco globální vývoz francouzských vín loni klesl o čtyři procenta, dodávky do USA prudce vzrostly, a to až na 20,9 milionů láhví. Ty představovaly tržby ve výši 370 milionů dolarů, což je v přepočtu přes osm miliard korun. To je o 26,2 procent více než v roce 2023.

„Spojené státy jsou pro celý region rozhodně největším exportním trhem, ať už do objemu, nebo do hodnoty,“ říká François Labet, prezident Burgundské vinařské rady, která zastupuje přes tři a půl tisíce vinařů.

Oblast je v zahraničí vyhlášená především pro svá červená vína, která se vyrábějí z odrůdy pinot noir. Může za to i označení burgundy, které v některých zemích, včetně Česka označuje temně rudou barvu.

Francouzština ovšem pro stejný odstín používá výraz bordeaux, protože zatímco vína z Bordeaux jsou většinou červená, dvě třetiny burgundských vín tvoří ve skutečnosti bílá vína. Vyrábějí se převážně z hroznů chardonnay, ze kterých vzniká i populární Chablis. Produkce ale zahrnuje i oblíbené šumivé víno Crémant de Bourgogne a malé množství růžových vín.

„I přesto, že spotřeba červeného vína klesá, ta burgundská spotřebitelé stále více vyhledávají. Naše hrozny mají méně cukru a výsledný produkt je tak méně alkoholický. Naproti tomu americká vína, která zrají v nových dřevěných sudech mají alkoholu hodně,“ popisuje Labet.

Vzpomíná si, jak Trump během svého prvního prezidentství uvalil na evropské víno 25procentní dovozní clo, kvůli sporu o aerolinky. „Byli jsme tenkrát takoví rukojmí a ovlivnilo to náš prodej. Pokles vývozu do Států se propadl asi o padesát procent.“

Co se týče současného desetiprocentního cla, myslí si, že si francouzští vinaři a američtí obchodníci náklady rozdělí, aby si udrželi odbyt. Pokud se ale v červenci vyšplhají na dvacet procent, jak prezident slíbil, vrátí se podle Labeta situace zpátky do roku 2019, kdy se trh téměř zastavil.

„Když Trump zvýšil dovozní cla o 25 procent na jeden a půl roku během svého prvního mandátu, přišli jsme velmi rychle o 600 milionů dolarů,“ říká prezident Francouzské národní konfederace vín a lihovin Jerome Bauer. Ztráty by se tak daly přepočítat na třináct miliard korun. „Tehdy se však přirážka nevztahovala na šampaňské a vína nad čtrnáct procent alkoholu. Teď by to tak bylo ještě horší,“ dodává.

Na druhé straně to není o nic lepší

Ze současné situace nejsou nadšení ani američtí vinaři. „Z našeho pohledu to vypadá hrozně. Ani trochu se nám to nelíbí,“ říká Rex Stoltz, viceprezident společnosti Napa Valley Vintners, která zastupuje 540 vinařství nejslavnějšího kalifornského vinařského regionu.

Víno je podle něj mezinárodní produkt. Sami získávají korkové zátky především z Portugalska a dubové sudy, ve kterých víno zraje z Francie. „Už teď jsou drahé a je možné, že budou ještě dražší,“ stěžuje si Stoltz.

Obchodní válka se tak týká obou stran Atlantského oceánu. Američtí vinaři čelí stejnému problému, jako jejich evropští kolegové, protože cla mají ničivý dopad na export lahví do Kanady.

„Kanada je nejdůležitějším exportním trhem pro kalifornská vína a jedním z hlavních exportních trhů pro vína z Napa Valley. V současné době ale na pultech tamních obchodů žádná naše vína nejsou,“ komentuje Stotzl. „Chceme jen soutěžit za rovných podmínek s našimi přáteli a sousedy po celém světě. To je náš požadavek a naše naděje,“ uzavřel podle BBC.