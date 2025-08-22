Školní výbava ze zastavárny. I to je realita mnoha amerických rodin

Obavy z důsledků cel se promítají i amerického sektoru se školními potřebami. Rodiny tak připravují své děti na návrat do školních lavic proti minulým rokům o něco dřív i kvůli rostoucím cenám dováženého zboží, zejména pak z Číny. Mnozí Američané se snaží šetřit a čím dál více za nákupy míří i na neobvyklá místa. Třeba i do zastaváren.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Trend potvrzují i výsledky nedávného průzkumu jedné z amerických maloobchodních asociací. Američané navíc plánují za školní pomůcky pro své ratolesti v meziročním srovnání utratit o 2 procenta méně. V běžných obchodech jsou ale ceny proti loňsku vyšší, a proto za slevami míří právě také do zastaváren, píše CNN.

Tenisky, notebooky, hudební nástroje i třeba malé ledničky na koleje. Sortiment, který je v amerických zastavárnách k sehnání, je velmi pestrý, a rodiny toho v posledních dnech využívají. „Američané si v dnešní složité době uvědomují, že mohou v zastavárnách hodně ušetřit,“ tvrdí Les Gold, majitel jedné ze zastaváren v Detroitu.

Z neutrality je osamocenost. Trumpova cla otevírají Švýcarům oči, obrátí se k Evropě?

Týká se to také oblečení, které se do USA dlouhodobě dováží zejména z Vietnamu, Číny či Kambodži. To jsou ale země, na které Trumpova administrativa uvalila až 30procentní cla.

Zdražení se nevyhýbá ani obuvi

Aktuální data ukazují, že obuv v amerických obchodech během července meziměsíčně zdražila o 1,4 procenta. Mírné zdražení se však nevyhnulo také oblečení. Mnozí odborníci navíc říkají, že minimálně mírné zdražování bude pravděpodobně pokračovat také v dalších týdnech a měsících.

Jeden z největších řetězců zastaváren EZPawn v USA proti běžným obchodům nabízí až o polovinu nižší ceny. Američané si cenových rozdílů všimli a podle této firmy prodeje v uplynulém čtvrtletí stouply asi o 4 procenta.

Švýcarsko je z Trumpových cel v šoku, bojí se o desítky tisíc pracovních míst

Nejzřetelnější nárůst poptávky je patrný právě u školních potřeb, obuvi a elektroniky. „Chodí k nám stále více zákazníků. Vědí, že naše nabízené ceny jsou rozumné,“ říká pro CNN vedoucí jedné ze zastaváren řetězce EZPawn v Houstonu Renita Parkerová.

Američané prodávají zlato i šperky

Zastavárny těží mimo jiné z toho, že naprostá většina nabízeného zboží je z druhé ruky. Cla, která Trumpova administrativa v poslední době uvalila, se tedy v praxi na tyto položky nevztahují. Zároveň ale podle CNN platí, že čím dál více Američanů odnáší do zastaváren také šperky či zlato.

„V posledních týdnech si všímáme opravdu výrazného nárůstu. Američané k nám nesou své šperky i zlato, aby dokázali pokrýt výdaje související s návratem jejich dětí do škol po prázdninách,“ potvrzuje Nick Fulton, který je spolumajitelem sítě zastaváren v Mississippi.

Indie se přepočítala. Výhodnější obchodní dohodu s USA má i sousední Pákistán

Američany motivuje k prodeji i momentální vysoká cena zlata. Ta od počátku roku 2025 stoupla již o 27 procent a mnozí experti říkají, že by mohla růst i dál. Mimo jiné proto, že značná část centrálních bank po světě právě zlato ve velkém skupuje. Týká se to i České národní banky.

Rostoucí úspěch amerických zastaváren je však ukázkou toho, že řada amerických rodin momentálně bojuje s obrovským růstem nákladů. Typický americký zákazník zastaváren navíc nemá přístup k úvěrům nebo kreditním kartám. Mnohdy se potýká i s již nakumulovanými dluhy, které nezvládá splácet, uzavírá CNN.

