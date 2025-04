Powellův páteční projev projev na konferenci pro ekonomické novináře měl podle Bloombergu znatelně obezřetnější tón než jeho vystoupení z poloviny března, kdy očekával, že dopad cel na inflaci bude jen přechodný.

„Ačkoli přetrvává zvýšená nejistota, je v tuto chvíli jasné, že zvýšení cel bude podstatně výraznější, než se očekávalo,“ řekl Powell s tím, že totéž bude pravděpodobně platit i pro ekonomické dopady, jako jsou vyšší inflace a pomalejší růst ekonomiky.

Americká centrální banka podle Powella nechce předčasně měnit měnovou politiku a bude čekat na více údajů. Fed v březnu podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu v pásmu 4,25 až 4,50. Další měnové zasedání je plánované na 6. až 7. května. Trump v pátek na sociální síti Truth Social na Powellowu adresu uvedl, že teď je „dokonalý“ čas na snížení sazeb a předsedu centrální banky obvinil z údajného otálení.

Trhy podle médií dosud očekávaly, že Fed se ke snižování sazeb vrátí v červnu. Hovořily pro to dosud stále poměrně dobré ekonomické údaje. Powell i v pátek řekl, že podle dat je ekonomika „stále v dobré kondici“.

Podle Bloombergu se tak centrální banka ocitá ve složité pozici – pokud cla způsobí jednorázový cenový šok, který utlumí růst a zaměstnanost, může to Fed přimět ke snížení sazeb. Pokud dojde k šíření inflačních tlaků do dalších oblastí ekonomiky a k nárůstu inflačních očekávání, musel by se snižováním sazeb dále počkat, případně naopak zvážit i jejich zvýšení. Od roku 2021 se inflace v USA pohybuje nad dvouprocentním cílem centrálních bankéřů.

Trump ve středu oznámil, že Spojené státy od 5. dubna začnou vybírat plošné desetiprocentní clo prakticky u veškerého zboží dováženého do USA. Od 9. dubna pak začnou u dovozu z vybraných zemí vybírat i takzvaná reciproční cla, která jsou vyšší a která v případě Evropské unie činí 20 procent.