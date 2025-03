Unijní cla na americký bourbon byla možná chyba, couvá francouzský premiér

„Jestli nastaly nějaké chyby? Pravděpodobně ano. Unie do seznamu zahrnula kentucký bourbon, jako by mělo jít o nějakou obchodní hrozbu. EU převzala velmi starý seznam konkrétních výrobků, aniž by ho pečlivě zkontrolovala,“ uvedl pro Reuters francouzský premiér.

Evropské clo na americkou whiskey má být součástí odvetného balíčku za americká cla na ocel a hliník. Do účinnosti by tento balíček měl vstoupit počátkem letošního dubna. Zástupci francouzských obchodníků s vínem a lihovinami v reakci na to vyjádřili nesouhlasný údiv a zděšení. Brzy se přidaly i další firmy po Evropě.

„Při 200procentním clu se obchod zastaví,“ uvedl před pár dny Nicolas Ozanam ze Svazu francouzských vývozců vína a lihovin. Dodal, že daně ve výši 200 procent by ztrojnásobily cenu za prodanou láhev.

Francie se bez amerického trhu neobejde

Podle údajů francouzských celních úřadů a FEVS Francie v roce 2024 vyvezla do Spojených států vína a lihoviny v hodnotě přibližně 3,9 miliardy eur (asi 97,6 miliardy Kč), to představuje čtvrtinu jejího celkového vývozu. Francouzští výrobci alkoholických nápojů se nyní musí zároveň vypořádávat také s čínskými cly, která asijská velmoc uvalila v souvislosti s unijními cly na čínské elektromobily.

Francouzský premiér Bayrou zároveň pro Reuters uvedl, že jednání mezi Washingtonem a Pekingem by mohla vést k vyřešení současného celního sporu. Podobně se Bayrou chce zaměřit na jednání s Čínou, a to i během jeho osobní návštěvy právě v Číně, která by se měla odehrát již za několik týdnů.

Data Eurostatu zároveň naznačují, že hodnota vývozu vína z EU do Spojených států loni činila 4,9 miliardy eur. Na celkovém vývozu vína z EU měly Spojené státy podíl 29 procent. Francie pak měla na evropském vývozu vína do USA téměř poloviční podíl, Itálie téměř 40 procent, uzavírá agentura Reuters.