Miliardář Mowbray soudí, že cla prezidenta Donalda Trumpa „paralyzovala“ jeho firmu a nezbývá jí nic jiného, než výrazně navýšit ceny v amerických maloobchodech. „Při současné úrovni cel, alespoň co se hraček týče, musí ceny v obchodech téměř zdvojnásobit,“ řekl agentuře Bloomberg. „Jsme na tom stejně jako většina konkurentů, protože 80 procent hraček se vyrábí v Číně. Trump pravděpodobně ukradne Vánoce rodinám a dětem po celých Spojených státech,“ doplnil.

Mowbrayova společnost vyrábí v Číně hračky, jako jsou interaktivní zvířata, které se prodávají v amerických řetězcích, jako je Walmart nebo Target.

Rodák z Nového Zélandu vybudoval své jmění díky síti továren v největší asijské ekonomice. Do Číny se přestěhoval se svým bratrem Matem před více než dvaceti lety. Společnost Zuru se postupně vypracovala mezi přímé konkurenty amerických hračkářských gigantů Mattel a Hasbro.

Miliardář odhaduje, že v letošním roce odešle do USA zboží v hodnotě přibližně 2,2 miliardy novozélandských dolarů (28,4 miliardy Kč), což odpovídá polovině jejich globálních tržeb.

Zdražení je nevyhnutelné

„Pokud bychom měli čelit 145procentnímu clu na toto zboží, znamenalo by to skoro 3 miliardy novozélandských dolarů (38,8 miliardy Kč) na clech, což je zjevně nemožné,“ řekl. Finančně je to podle něj neudržitelné. Aktuálně podle svých slov nyní jedná s maloobchodníky, z nichž mnozí mezitím pozastavili objednávky.

„Denně přehodnocujeme naše maloobchodní ceny. Musí jít výrazně nahoru,“ řekl Mowbray „Musíme si ujasnit, jak velkou část cla jsme ochotni pokrýt sami,“ dodal.

Přesun výroby hraček do USA podle jeho slov není možný, Čína má podle něj v případě výroby silný ekosystém, kde je dodavatelský řetězec velmi pevně propojený. „Je velmi obtížné přesunout výrobu i do zemí jako Vietnam nebo Indie, protože tam takový dodavatelský řetězec prostě neexistuje,“ zmínil podnikatel.

Zakladatelé společnosti si nikdy nevzali žádný úvěr kromě počáteční půjčky od rodičů. Vedení zvažovalo vstup firmy na burzu, aby získalo prostředky na další expanzi. Tato možnost je však nyní u ledu. „Budovali jsme byznys 22 let a stačí jeden nebo dva lidé, kteří to všechno mohou zkomplikovat,“ řekl Mowbray. „Je těžké to pochopit,“ uzavřel podle Bloombergu.