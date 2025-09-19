Cla sblížila Kanadu a Mexiko, po Trumpovi chtějí dohodu o volném obchodu

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a kanadský premiér Mark Carney přislíbili posílení vazeb svých zemí v době obchodních sporů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Během jednání v Mexiku se také shodli, že by chtěli se Spojenými státy dosáhnout co nejvyváženější dohody o volném obchodu.
Carney dorazil na svou první návštěvu Mexika v premiérské funkci. Tématem jednání byly zejména obchodní vztahy obou sousedů Spojených států, jejichž prezident na obě země uvalil vysoká dovozní cla.

„Doplňujeme Spojené státy. Děláme je silnějšími. Všichni jsme silnější spolu,“ řekl Carney na tiskové konferenci po jednání.

Další obrat. Trump obnoví obchodní jednání s Kanadou, volal si s premiérem

Kanada směřuje do USA tři čtvrtiny svého exportu, Mexiko dokonce 80 procent. Obě země proto usilují o co nejpříznivější podmínky v dohodě o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou označované USMCA, jejíž upravenou podobu chce Washington dohodnout v příštím roce.

Sheinbaumová prohlásila, že je optimistická ohledně Trumpových plánů na úpravu dohody uzavřené v roce 2020.

Americký prezident již dříve uvedl, že chce dojednat výhodnější podmínky pro americké exportéry. Lídři Mexika a Kanady se shodli, že budou společně usilovat o vyváženější a efektivnější dohodu.

Trump v roce 2025 nařídil 25procentní clo na většinu dovozů z Kanady a Mexika. Výjimkou jsou energetické suroviny (např. ropa, plyn) z Kanady, ty momentálně podléhají nižšímu clu ve výši 10 procent.

