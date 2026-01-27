Trump zvýšil cla na zboží z Jižní Koreje. Akcie tamních automobilek i won poté klesly

Jižní Korea uvedla, že do USA brzy vyšle své zástupce, aby o celé záležitosti jednali s příslušnými americkými představiteli.
Trump na úvod svého příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že USA rychle jednaly o uzavření obchodních dohod, aby snížily cla. Od svých obchodních partnerů ale také očekávají, že udělají totéž.
Jihokorejský parlament podle něj dohodu se Spojenými státy, oznámenou loni 30. července a potvrzenou během jeho návštěvy Koreje 29. října, nedodržuje.
„Vzhledem k tomu, že jihokorejský zákonodárný sbor neschválil naši historickou obchodní dohodu, což je jeho výsadní právo, zvyšuji tímto (dovozní) jihokorejská cla na automobily, dřevo, léčiva a všechna ostatní reciproční cla z 15 na 25 procent,“ stojí na konci příspěvku.
Po Trumpově oznámení klesly akcie Hyundai Motor o 4,8 procenta a její dceřiné společnosti Kia o šest procent, než se zotavily a obchodovaly se o 0,4 procenta výše, respektive o 1,2 procenta níže.
Korejský index Kospi nejprve poklesl o 1,19 procent, pak ale uzavřel o 1,3 procenta výše. Měna won naopak vůči dolaru o půl procenta oslabila.
Vývoz automobilů do USA loni dosáhl hodnoty 30,2 miliardy dolarů (616 miliard Kč), což představuje 25 procent celkového objemu dodávek do USA, dodal Reuters.
USA zatím Jižní Koreu o zvýšení cel oficiálně neinformovaly, uvedla jihokorejská prezidentská kancelář. Jihokorejský ministr průmyslu Kim Čung-Kwan, který je momentálně na návštěvě Kanady, podle ní brzy odcestuje do USA. Tam se setká s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem.
O Trumpově oznámení se bude debatovat také v Soulu. Vládnoucí Demokratická strana (DS) uvedla, že v parlamentu chce schválit zvláštní zákon o obchodní dohodě s USA do konce února.
Trump se v říjnu se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem domluvil na detailech dohody, na jejímž základě se Soul zavázal v USA investovat 350 miliard dolarů (přes 7,1 bilionu korun). Výměnou bylo snížení cel na dovoz korejských automobilů a autodílů do USA z 25 na 15 procent, které platí od 1. listopadu.
Patnáctiprocentní sazba byla uvalena i na Japonsko a Evropskou unii, hlavní konkurenty Koreje v automobilovém průmyslu, připomněla agentura Kjódó.
Americký prezident loni 2. dubna oznámil plošná desetiprocentní cla a nad to ještě často výrazně vyšší cla na jednotlivé partnery, která nazval recipročními.
Tarify uvalil tím, že vyhlásil ekonomický stav nouze a obešel Kongres. Podle AP jimi chce přimět ostatní země, aby se podřídily jeho vůli.
Spojené státy se letos chystají znovu vyjednat svou pozměněnou obchodní dohodu z roku 2020 s Kanadou a Mexikem.