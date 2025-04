„Americká ekonomika spotřebovává více, než sama vyprodukuje. Výrobu přesunula do zahraničí a půjčuje si, aby si udržela svou životní úroveň. Na tu si ve skutečnosti ani nevydělá,“ kritizuje čínský list přístup Trumpovy administrativy a odmítl, že by Čína ve skutečnosti Spojené státy okrádala, jak má americký prezident tvrdit, píše The Guardian.

Čínský deník zároveň uvedl, že tvrzení Trumpa o okrádání Spojených států klame americkou veřejnost. Redaktoři čínského státního média také vyzvali Spojené státy, aby skoncovaly se svým destruktivním chováním.

Trumpova administrativa však v posledních dnech tvrdí, že nyní je na tahu Čína. Prostřednictvím své mluvčí americký prezident vzkázal, že dohodu potřebuje uzavřít Čína, a nikoliv Spojené státy.

Číně chybí rovný a respektující přístup

Čínské ministerstvo zahraničí reagovalo tak, že se obchodní války nebojí. „Pokud to Spojené státy myslí s dialogem vážně, měly by přestat vyvíjet extrémní tlak. Měly by přestat vyhrožovat, vydírat, a naopak by měly jednat rovně a s respektem,“ napsal před nedávném mluvčí čínského ministerstva.

Ve stejnou dobu z čínské strany zní, že tamní firmy již nebudou nakupovat americké letecké vybavení a díly, což se dotkne zejména Boeingu. Dalším reakcí bylo rozhodnutí hongkongské pošty ukončit přijímání zásilek směřujících do USA.

Čínský prezident ve stejnou chvíli podniká diplomatická setkání po celé jihovýchodní Asii a snaží se s tamními ekonomikami posilovat obchodní vazby. „Čína je připravena čelit geopolitickým výzvám a postavit se americkému protekcionismu. Je připravena vytvořit strategické partnerství s Malajsií i dalšími zeměmi v regionu,“ uvedl před pár dny Si Ťin-pching.

Čína se snaží posilovat obchodní vazby v regionu

V souvislosti se změnou v mezinárodních vztazích přišla Čína mimo jiné i s výměnou hlavního vyjednavače pro globální obchod. Dosavadního zkušeného diplomata Wanga Šou-wena nahradí Li Čcheng-kang, který zároveň přebírá funkci náměstka čínského ministerstva obchodu.

Ve chvíli, kdy se obchodní válka mezi velmocemi stále přiostřuje, oznámil Peking přívětivější ekonomický růst, než se původně čekalo. Čínský hrubý domácí produkt totiž v letošním prvním kvartálu meziročně stoupl o 5,4 procenta. Analytici ale říkají, že hlavním důvodem byla snaha čínských vývozců rychle transportovat zboží do USA ještě před tím, než americká cla vstoupí v platnost.

Podle webu The Guardian má ale americká administrativa pracovat na dalších restrikcích, které by čínskou ekonomiku měly negativně poznamenat. Hovoří se o clech v případě farmaceutických výrobků, polovodičů a vzácných kovů.