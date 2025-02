Cla na auta z dovozu budou okolo 25 procent, plánuje Trump

Trump od 20. ledna, kdy nastoupil do úřadu, oznámil různá cla, která by ohrozila jak rivaly, tak spojence USA. Agentura AFP poznamenává, že k plánovaným clům na automobily mnoho podrobností nezveřejnil.

Podobné je to s poplatky za dovoz polovodičů a farmaceutických výrobků. Odborníci upozorňují, že tím, na koho by cla zřejmě nejvíce dopadla, by byli američtí spotřebitelé.

Okolo 50 procent aut prodávaných ve Spojených státech se vyrábí přímo v USA. Mezi vozidly z dovozu asi polovina pochází z Mexika a Kanady, ostatní z dalších předních zemí vyrábějící automobily. Jde o Japonsko, Německo nebo Koreu.