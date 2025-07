Cla ovlivní i dostupnost oblíbených farmaceutických výrobků, a to včetně přípravku na hubnutí Ozempic (Dánsko), onkologického léku Keytruda (Irsko) nebo botoxu. Přitom právě léky z Evropy tvoří největší část farmaceutického importu do Spojených států. Trump zároveň v minulých dnech uvedl, že podobná opatření plánuje třeba i vůči farmaceutickým firmám v Číně a Indii, píše portál The New York Times.

Jen z Irska v loňském roce zamířily do Spojených států léky v celkové hodnotě 50 miliard amerických dolarů (asi 1,2 bilionu korun), a to zejména díky tamnímu daňovému systému. V Irsku má totiž své sídlo celá spousta nadnárodních firem právě i z oblasti farmacie.

Evropský výrobní řetězec zajišťuje účinné láky pro 43 procent originálních léků a 18 procent generik, které se v USA spotřebovávají. Žádná jiná oblast na světě není pro USA ve farmaceutickém sektoru tak významná.

Seznam výjimek ještě není k dispozici

Evropská komise uvedla, že některá generická léčiva mají být z uzavřené celní dohody vyňata. Jde o levnější obdobou originálních léků, které obsahují stejnou účinnou látku a mají srovnatelný léčebný účinek. Zatím ale není jisté, o jaká generická léčiva konkrétně půjde.

Americká cla každopádně mohou ohrozit investice do evropských továren i vývoje nových přípravků. Hovoří se také o úbytku pracovních míst. Farmaceutické výrobky jsou navíc dlouhodobě nejvýznamnějším vývozním artiklem Evropy do Spojených států.

Američtí odborníci jsou nyní přesvědčeni, že se dovozní cla projeví v cenách u koncových spotřebitelů nebo nepřímo skrze růst zdravotního pojištění. Někteří američtí poskytovatelé léčiv již avizovali, že se američtí klienti musí na navýšené pojistné v dalších měsících připravit. Zdražení se pravděpodobně dotkne hlavně pacientů, kteří se na hrazení části ceny léků alespoň z části sami podílejí.

Americká farmacie z cel není nadšená

Donald Trump je přesvědčen, že americká cla z dlouhodobého pohledu povedou k návratu výrobních kapacit zpět do Spojených států. Už v dubnu jeho administrativa navíc spustila šetření, zda import léků nepředstavuje pro USA bezpečnostní hrozbu, a to mimo jiné i z Číny či Indie.

Americký farmaceutický průmysl ale už v dubnu vyjádřil jiný názor. „Cla nejsou řešením pro výraznější domácí farmaceutickou produkci,“ uzavřel pro americký web ve svém prohlášení mluvčí farmaceutického sdružení PhRMA.