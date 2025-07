Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy by podle zdrojů portálu The Guardian měla být velmi podobné té, kterou nedávno s USA uzavřelo Japonsko (15 procent). Velké Británii se ale dokonce povedlo s USA vyjednat pouze desetiprocentní clo. Důsledky na unijní průmysl by tak byly proti těm britským výraznější.

Jednání mezi představiteli EU a USA momentálně ještě probíhají kolem tématu alkoholických nápojů, kterých by se cla dokonce nemusela týkat vůbec. Z toho by mohli profitovat evropští vývozci whisky či koňaku, ale třeba také američtí producenti bourbonu. Na náročnější budoucnost se ale musí připravit evropské letectví a sektor se zdravotnickými potřebami, předvídá list.

Mezi postižené ale budou patřit německé automobilky. Ještě před návratem Trumpa do Bílého domu se jich týkala jen 2,75procentní celní sazba. Aktuální dohoda ale výrazně podkope konkurenceschopnost německého autoprůmyslu na americkém trhu.

Konečné slovo bude mít Trump

Tiskový mluvčí Bílého domu Kush Desai každopádně varoval před předčasnými závěry. Dokud cla neoznámí sám prezident, jde pouze o spekulace. Evropská unie se má snažit případné změny dohody vyvrátit i opakovanými hrozbami ohledně odvetných celních opatření, které se navíc v čase postupně zpřísňují.

Hovoří se také o zavedení cel na zboží v hodnotě 100 miliard eur a týkat by se mohly bourbonu i letadel Boeing. Evropská unie by zároveň mohla zasáhnout také proti technologickým gigantům, které na unijním trhu působí. Výraznější regulace by se dotkly Mety, Microsoftu anebo Googlu.

„Našim primárním cílem je dohoda se Spojenými státy,“ uvedl pro The Guardian mluvčí Evropské komise Olof Gill. Zároveň dodal, že vedení Evropské unie se v současné době stále připravuje na všechny možné scénáře. Odvetná cla ze strany Evropské unie by se mohla vyšplhat dokonce až na hranici 30 procent.

Evropská unie má v rukávu ještě jednu zbraň

Státy Evropské unie mají mimo jiné k dispozici také takzvaný nástroj ochrany před hospodářským nátlakem, který obsahuje deset konkrétních možností, po kterých by členské země EU mohly společně sáhnout.

Tímto způsobem by Evropa mohla odříznout i americké banky od evropských veřejných zakázek nebo omezit finance, které Evropané do amerických společností investují. Se zavedením tohoto nástroje v praxi ale musí členské země EU souhlasit. Zatím se však zdá, že pro jeho okamžité nasazení je zatím pouze Francie.

Analytik Tobias Gehrke každopádně vnímá postup Bruselu jako slabý. Podle něj EU promarnila šanci vyslat silný signál, když krátce po Trumpově hrozbě nezmínila, že nástroj ochrany před hospodářským nátlakem použije. „Chyběly konkrétní činy a kroky,“ uzavírá Gehrke podle britského listu.