Další rána pro světovou ekonomiku. Cla zabrzdí růst a znovu přikrmí inflaci

„Trumpova cla přinášejí riziko zničení globálního systému volného obchodu, v jehož čele Spojené státy stály od konce druhé světové války,“ řekl pro Reuters Takahide Kiuchi, hlavní ekonom v Nomura Research Institute.

V nejbližších měsících bude nejvíce patrný přímý dopad v podobě růstu cen, a tím i poklesu poptávky. Dotkne se tisíců produktů, které spotřebitelé a firmy po celém světě nakupují a prodávají.

„Vidím v tom směřování americké i globální ekonomiky k horším výsledkům, větší nejistotě a možná i k něčemu, co bychom mohli nazvat globální recesí,“ uvedl Antonio Fatas, makroekonom z obchodní školy INSEAD ve Francii.

Celní šok

Trump v Růžové zahradě Bílého domu oznámil zavedení základního desetiprocentního cla na veškerý dovoz a ukázal tabulku s navýšenými sazbami pro některé z největších obchodních partnerů USA, včetně 34% cla na Čínu a dvacetiprocentního na Evropskou unii.

K tomu navíc potvrdil již dříve oznámená 25% cla na automobily a automobilové součástky. Trump uvedl, že cla mají za cíl vrátit strategicky důležitou výrobu zpět do Spojených států.

Podle Olu Sonoly, vedoucího amerického ekonomického výzkumu ve Fitch Ratings, vzrostla celková americká celní sazba na 22 procent, což je úroveň naposledy zaznamenaná kolem roku 1910. Ještě v roce 2024 činila tato sazba pouze 2,5 procenta.

„Toto mění pravidla hry, a to nejen pro americkou, ale i pro světovou ekonomiku,“ řekl Sonola. „Mnoho zemí pravděpodobně skončí v recesi.“ Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová tento týden uvedla, že zatím nevidí hrozbu globální recese, avšak MMF brzy provede mírnou revizi své prognózy globálního růstu pro rok 2025, která nyní činí 3,3 %.

Dopady na jednotlivé země se však budou lišit – zatímco pro Británii platí desetiprocentní clo, pro Kambodžu je to 49 procent. Pokud by došlo k širší obchodní válce, velcí producenti jako třeba Čína by se museli začít poohlížet po nových trzích.

„Asijské ekonomiky budou zasaženy tvrději než většina ostatních kvůli americkým odvetným clům,“ uvedl Marcel Thieliant, šéf oddělení Asie-Pacifik v Capital Economics. „Nejenže asijské ekonomiky čelí vyšším clům než mnohé jiné, ale jsou také více závislé na poptávce po zboží v USA.“

Pokud cla uvrhnou samotné Spojené státy do recese, těžce to dopadne i na rozvojové země, jejichž ekonomiky jsou úzce propojeny s tou americkou. Akciové trhy se ve čtvrtek propadly a investoři se začali uchylovat k bezpečnějším aktivům, jako jsou dluhopisy, zlato a japonský jen, kvůli rostoucím obavám o ekonomiku.

„Obrácený svět“

Dopady na centrální banky a vlády mohou být také významné. Narušení dodavatelských řetězců, může začít tlačit inflaci opět výrazně nad dvě procenta.

Možnosti jednotlivých zemí jsou však omezené. Japonsko, které bylo zasaženo 24% celní sazbou na automobily, a Jižní Korea s 25% sazbou, již oznámily plány na mimořádná opatření na podporu zasažených podniků. Přestože jsou USA jejich spojencem, Trump označil právě tyto dvě země za jedny z největších viníků nespravedlivých obchodních praktik.

Slabší ekonomický růst ztíží mnoha vládám splácení státních dluhů, komplikovat se bude i financování dalších priorit, jako jsou obrana, opatření proti změně klimatu a sociální politika.

Navíc není vůbec jisté, že cla splní Trumpův záměr přivést výrobu z jiných zemí do USA. Někteří analytici proto míní, že americký prezident by pak mohl hledat jiné způsoby, jak snížit obchodní deficit USA. Například tím, že by nutil ostatní země k úpravě směnných kurzů ve prospěch amerických exportérů.

„Můžeme očekávat, že se bude nadále snažit prosazovat potenciálně riskantnější způsoby řešení neustálé síly dolaru,“ řekla Freya Beamishová, hlavní ekonomka investiční poradenské společnosti TS Lombard.

Takové kroky by mohly ohrozit privilegované postavení dolaru jako světové rezervní měny – ačkoli zatím nikdo nepředpokládá, že by se skutečně objevil jeho vážný konkurent.

Nicméně prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová ve středu na konferenci v Irsku uvedla, že Evropa musí jednat nyní a urychlit ekonomické reformy, aby obstála v tom, co nazvala „obráceným světem“.

„Všichni těžili z hegemonie Spojených států, které prosazovaly multilaterální, pravidly řízený obchodní řád,“ řekla s odkazem na poválečné období nízké inflace a růstu obchodu v otevřené globální ekonomice. „Dnes se musíme vypořádat s uzavíráním, fragmentací a nejistotou.“