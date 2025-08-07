Amerika řeší, co s příjmy z Trumpových cel. Mohou jít i přímo do kapes občanů

Autor:
  11:55
V červenci se Spojeným státům podařilo vybrat na clech 30 miliard amerických dolarů (660 miliard korun). Při souhrnu za poslední čtyři měsíce se suma blíží dokonce 100 miliardám dolarů, tedy zhruba 2,2 bilionům korun. Trumpova protekcionistická politika tak USA přináší nové rozpočtové příjmy, se kterými prezidentská administrativa může dále nakládat.
Americký prezident Donald Trump při odletu do Skotska. (25. července 2025)

Americký prezident Donald Trump při odletu do Skotska. (25. července 2025) | foto: Evelyn HocksteinReuters

Americký prezident Donald Trump při projevu z balkonu Bílého domu (4. července...
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
Donald Trump v den slavnostního otevření Trump International Golf Links...
14 fotografií

V meziročním srovnání jsou americké příjmy z cel dokonce trojnásobné a pokud se Trumpova politika nezmění, budou růst i dál. I kvůli novým celním dohodám, které Spojené státy v posledních týdnech se zeměmi po celém světě uzavírají. Ačkoliv Trump měl původně s příjmy z cel velké plány, dlouhou dobu žádné speciální využití neměly, píše CNN.

Americké ministerstvo financí v současné době používá výnosy z cel k financování běžných operací. Pomáhají s úhradou amerických armádních zakázek, přispívají k udržitelnosti amerického systému sociálního zabezpečení nebo míří i do amerického školství.

Švýcarsko je z Trumpových cel v šoku, bojí se o desítky tisíc pracovních míst

Příjmy z cel přímo do kapes běžných Američanů?

Řada amerických občanů může mít podle CNN dojem, že Trumpova cla jim pouze prodražují běžný život, hlavně u dováženého zboží ze zahraničí. V Bílém domě se ale má momentálně usilovně řešit, jak se k celním příjmům Trumpova administrativa skutečně postaví.

I Donald Trump v minulosti připustil, že část takto získaných příjmů by mohli formou jakýchsi dividend získat i přímo američtí občané. Ačkoliv se o této možnosti dlouhé týdny nemluvilo, v posledních dnech došlo ke změně.

Republikánský senátor Josh Hawley minulý týden předložil návrh zákona, ve kterém chce, aby se příjmy z cel mezi přerozdělily Američany, a to formou speciálních šeků. Tento návrh ale odborníci odmítají, neboť by podle nich vedl k prohloubení amerického rozpočtového problému. „V této chvíli by to byla chyba,“ řekl pro CNN ekonom Ernie Tedeschi, který působí na Yaleově univerzitě.

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

Řada odborníků před tímto krokem varuje mimo jiné i kvůli inflaci, která by se tím pravděpodobně zvýšila. Tlaky na růst cen v USA jsou totiž už nyní kvůli americké celní politice značné a tamní centrální banka se i proto příliš nemá ke snižování úrokových sazeb.

Další zdražování kvůli clům ještě přijde

Ačkoliv se mnohé americké podniky snaží dopady Trumpovy celní politiky absorbovat a nechtějí konečné spotřebitelské ceny příliš zvyšovat, zejména v sektorech s nízkými maržemi to často nejde. Podle aktuálních dat proto v USA rostou hlavně ceny elektroniky, hraček nebo domácích spotřebičů.

Velké firmy jako Walmart dokonce avizují, že američtí zákazníci musí v blízké době počítat s dalším zdražováním. Řada společností zároveň preventivně nehledá nové pracovníky a snaží se snižovat náklady, kde to jen jde. Potvrdila to i červencová data o americké zaměstnanosti, která byla horší, než mnozí odborníci původně očekávali.

Indie se přepočítala. Výhodnější obchodní dohodu s USA má i sousední Pákistán

V současné době tak příjmy z amerických cel pomáhají zejména krotit aktuální vysoký americký rozpočtový deficit, který se za aktuální finanční rok pohybuje okolo 1,4 bilionu dolarů. Pokud by cla nebyla, musely by si Spojené státy americké na finančních trzích půjčovat ještě výrazněji. Tím by dál rostl i obrovský americký dluh, který se momentálně pohybuje okolo 36 bilionů dolarů, uzavírá CNN.

Vstoupit do diskuse

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

Nejčtenější

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

Tahle vila v Praze už není nejdražší. Stále nemá kupce, zlevnila už o více než půlku

Luxusní vila australského podnikatele a bývalého majitele sítě ojetin AAA Auto Anthonyho Dennyho v pražské Troji byla před lety nejdražší rezidenční nemovitostí v Česku. Na trhu je už od roku 2017 a...

Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců

Premium

Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Trumpovo Air Force One bylo sice zadarmo, ale... Přestavba vyjde na miliardy

Ačkoliv Donald Trump před nedávnem opakovaně zkritizoval plánovanou renovaci sídla americké centrální banky FED za 2,5 miliardy dolarů, ve stejnou chvíli jeho administrativa pracuje na jiném velmi...

Amerika řeší, co s příjmy z Trumpových cel. Mohou jít i přímo do kapes občanů

V červenci se Spojeným státům podařilo vybrat na clech 30 miliard amerických dolarů (660 miliard korun). Při souhrnu za poslední čtyři měsíce se suma blíží dokonce 100 miliardám dolarů, tedy zhruba...

7. srpna 2025  11:55

ČEZ v pololetí vydělal 16,5 miliardy, čistý zisk klesl o více než pětinu

Energetická skupina ČEZ v první polovině letošního roku vydělala 16,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně o více než pětinu klesl. Provozní zisk (EBITDA) podniku naopak oproti loňsku o...

7. srpna 2025  9:29

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

Ve Spojených státech začala po půlnoci washingtonského času (6:00 SEČ) platit cla, která uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Dotknou se desítek obchodních partnerů. Trump si od opatření...

7. srpna 2025  6:19,  aktualizováno  8:07

Iráčané vzali řešení blackoutů do vlastních rukou. Nakupují solární panely

Iráčané dlouhodobě bojují s výpadky elektrické energie. Odběr elektřiny ze sítě je navíc pro mnoho místních poměrně drahý, a proto řadě z nich dochází trpělivost. I kvůli vysokým teplotám a...

7. srpna 2025

Z jihu Evropy se šíří další nemoc skotu. Dobytka je málo, cena masa opět roste

Premium

Chovatelé skotu si teprve nedávno mohli oddechnout kvůli řádění slintavky a kulhavky na Slovensku. Do Česka se nakonec nedostala. Teď veterináři varují před nodulární dermatitidou skotu, která se...

7. srpna 2025

Indie se přepočítala. Výhodnější obchodní dohodu s USA má i sousední Pákistán

Ještě před pár týdny sršeli političtí představitelé Indie jistotou, že mají v kapse poměrně výhodnou celní dohodu se Spojenými státy. Následně ale přišla studená sprcha. Místo původně očekávaných 15%...

6. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  16:40

Psí pianista. Internet má novou teorii o logu Lidlu

Zákazníci obchodního řetězce Lidl mají novou zábavu. Tvrdí, že logo známého diskontu připomíná psa, který hraje na klavír. Nápad, který se zrodil na TikToku, zasáhl miliony lidí po celém světě a do...

6. srpna 2025  14:43

Dráhy se zbavují historických strojů. Vytvoří pro ně fond

České dráhy vytvoří nadační fond pro správu historických vlaků. Za symbolickou cenu mu pronajmou muzeum a depozitář kolejových vozidel v Lužné u Rakovníka. Provozování historických vozidel je jednou...

6. srpna 2025  14:23

Tržní ceny elektřiny byly v červenci výrazně vyšší než loni

Cena elektřiny na trhu byla letos v červenci v Česku výrazně vyšší než loni. V pracovní den to bylo téměř o 12 procent více, medián ceny byl 96 eur za jednu megawatthodinu, tedy 2361 korun. O...

6. srpna 2025  13:20

Nealko pivo pravidelně pije 60 procent Čechů, sahají po něm v létě či při řízení

Nealkoholické pivo si alespoň občas dopřeje 85 procent dospělých Čechů, pravidelně si ho dá 60 procent spotřebitelů. Častější konzumace nealko piv přitom už není dána pouze snahou omezovat konzumaci...

6. srpna 2025  11:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OpenAI jedná o prodeji akcií, hodnota firmy šplhá k půl bilionu dolarů

Společnost OpenAI jedná o možném prodeji akcií určených pro současné a bývalé zaměstnance. Podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených s jednáním by cena za podíly ocenila celou firmu na přibližně...

6. srpna 2025  9:56

Český průmysl stagnuje. V červnu stoupl jen o 0,2 procenta, uvedl úřad

Průmyslová produkce v červnu stoupla oproti stejnému období loňského roku jen o 0,2 procenta. Před horším výsledkem tuzemský průmysl zachránila výroba aut a na ni navazující odvětví. Ve srovnání s...

6. srpna 2025  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.