Amerika řeší, co s příjmy z Trumpových cel. Mohou jít i přímo do kapes občanů

V meziročním srovnání jsou americké příjmy z cel dokonce trojnásobné a pokud se Trumpova politika nezmění, budou růst i dál. I kvůli novým celním dohodám, které Spojené státy v posledních týdnech se zeměmi po celém světě uzavírají. Ačkoliv Trump měl původně s příjmy z cel velké plány, dlouhou dobu žádné speciální využití neměly, píše CNN.
Americké ministerstvo financí v současné době používá výnosy z cel k financování běžných operací. Pomáhají s úhradou amerických armádních zakázek, přispívají k udržitelnosti amerického systému sociálního zabezpečení nebo míří i do amerického školství.
Příjmy z cel přímo do kapes běžných Američanů?
Řada amerických občanů může mít podle CNN dojem, že Trumpova cla jim pouze prodražují běžný život, hlavně u dováženého zboží ze zahraničí. V Bílém domě se ale má momentálně usilovně řešit, jak se k celním příjmům Trumpova administrativa skutečně postaví.
I Donald Trump v minulosti připustil, že část takto získaných příjmů by mohli formou jakýchsi dividend získat i přímo američtí občané. Ačkoliv se o této možnosti dlouhé týdny nemluvilo, v posledních dnech došlo ke změně.
Republikánský senátor Josh Hawley minulý týden předložil návrh zákona, ve kterém chce, aby se příjmy z cel mezi přerozdělily Američany, a to formou speciálních šeků. Tento návrh ale odborníci odmítají, neboť by podle nich vedl k prohloubení amerického rozpočtového problému. „V této chvíli by to byla chyba,“ řekl pro CNN ekonom Ernie Tedeschi, který působí na Yaleově univerzitě.
Řada odborníků před tímto krokem varuje mimo jiné i kvůli inflaci, která by se tím pravděpodobně zvýšila. Tlaky na růst cen v USA jsou totiž už nyní kvůli americké celní politice značné a tamní centrální banka se i proto příliš nemá ke snižování úrokových sazeb.
Další zdražování kvůli clům ještě přijde
Ačkoliv se mnohé americké podniky snaží dopady Trumpovy celní politiky absorbovat a nechtějí konečné spotřebitelské ceny příliš zvyšovat, zejména v sektorech s nízkými maržemi to často nejde. Podle aktuálních dat proto v USA rostou hlavně ceny elektroniky, hraček nebo domácích spotřebičů.
Velké firmy jako Walmart dokonce avizují, že američtí zákazníci musí v blízké době počítat s dalším zdražováním. Řada společností zároveň preventivně nehledá nové pracovníky a snaží se snižovat náklady, kde to jen jde. Potvrdila to i červencová data o americké zaměstnanosti, která byla horší, než mnozí odborníci původně očekávali.
V současné době tak příjmy z amerických cel pomáhají zejména krotit aktuální vysoký americký rozpočtový deficit, který se za aktuální finanční rok pohybuje okolo 1,4 bilionu dolarů. Pokud by cla nebyla, musely by si Spojené státy americké na finančních trzích půjčovat ještě výrazněji. Tím by dál rostl i obrovský americký dluh, který se momentálně pohybuje okolo 36 bilionů dolarů, uzavírá CNN.