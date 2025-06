Podle amerických expertů přenesou firmy na své zákazníky zhruba 80 procent nákladů. Pokud by se tento odhad potvrdil, zvýšila by se cenovka nově prodávaných aut v USA o 1 760 dolarů (asi 41 tisíc korun). Celkové náklady celních opatření se jen v americkém automobilovém sektoru odhadují na 30 miliard dolarů (cca 690 miliard korun), píše agentura Bloomberg.

Automobilka General Motors konkrétně odhaduje, že letos ji cla přijdou na dodatečných 5 miliard dolarů (asi 115 miliard korun). Ford očekává, že půjde o 2,5 miliardy (asi 58 miliard korun). Obě společnosti již před několika dny avizovaly, že minimálně část nákladů se pokusí kompenzovat právě úpravou konečných cen.

„Důsledky celních opatření ponesou především američtí zákazníci. Cla pro firmy představují obrovský nárůst nákladů,“ domnívá se analytik Mark Wakefield ze společnosti AlixPartners, která za analýzou stojí.

Prodeje nových aut klesnou

Vyšší ceny nových aut však pravděpodobně řadu potenciálních zákazníků od koupě odradí. I proto analýza očekává, že v dalších třech letech se v USA prodá asi o milion vozidel méně, než se jaké činily původní odhady.

I přes cla však dlouhodobý výhled zůstává v případě Spojených států poměrně pozitivní, plyne ze studie. V roce 2030 by se totiž mělo v USA prodat celkem 17 milionů nových aut. To by bylo asi o jeden milion kusů více než v roce 2024.

Tento výhled ale vychází z předpokladu, že se americká cla na dovážená auta alespoň částečně sníží. Konkrétně analytici společnosti AlixPartners očekávají, že po uzavření nových obchodních dohod spadnou americká cla na 7,5 procent u již zkonstruovaných vozů a na 5 procent u autodílů. V případě automobilů a dílů, které budou splňovat pravidla aktuální obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, by podle analýzy měla cla být ještě nižší.

Čeká USA propad elektromobility?

Politika Donalda Trumpa by zároveň mohla velmi negativně dopadnout na trh s elektromobily. Jeho administrativa totiž v minulých měsících omezila nebo zcela odstranila řadu pobídek a daňových úlev pro jejich nákup. „Američané budou následovat svou peněženku. To znamená návrat k tradičním spalovacím motorům,“ varuje Wakefield.

Proto společnost AlixPartners snížila svou prognózu podílu elektromobilů na americkém trhu v roce 2030 z původních 31 na pouhých 17 procent. Automobily se spalovacími motory by oproti tomu měly tvořit asi polovinu prodejů. Ještě před nástupem Trumpa do Bílého domu se přitom předpokládal jejich podíl jen kolem jedné třetiny.

Podíl klasických hybridů se má v roce 2030 zvýšit na 27 procent a plug-in hybridů na 6 procent, což je o čtyři procentní body méně, než se odhadovalo dříve. Oslabení federální podpory podle Wakefielda přinese i geopolitická rizika. Američtí výrobci se mohou stát závislými na technologiích z Číny. „Do budoucna mohou americké firmy žádat čínské protějšky o nejrůznější licence či společné podniky,“ uzavírá Mark Wakefield pro Bloomberg.