Americká podnikatelka Ruthie Davisová si ve Spojených státech vybudovala pověst svými pestrobarevnými lodičkami na extrémně vysokých podpatcích. Teď se jí ovšem modely hromadí na skladě v továrně v Brazílii, protože kvůli vysokým clům prezidenta Donalda Trumpa jí odběratelé zrušili všechny objednávky.
Jihoamerická země se přitom zdála být bezpečnou volbou pro malou firmu, protože výroba je zde levnější než v Itálii a pro luxusní značku vhodnější než velké továrny v Číně. „Problém ale je, že padesátiprocentní cla nemůžou menší značky, jako je ta moje, zvládnout. Nemůžeme jen tak přesunout výrobu jinam, protože nemáme tak velký rozpočet,“ říká podnikatelka pro web The New York Times.
Nabídka, která se neodmítá
Davisová ale vždy nespolupracovala jen s brazilskými firmami. Dlouho působila u brandů jako Reebok, UGG nebo Tommy Hilfiger a navštěvovala jejich továrny v Číně. Když pak v roce 2006 založila vlastní značku Ruthie Davis, využila při jejím budování své kontakty.
Odvětví luxusu ale zbožím z Asie zpočátku pohrdalo, a tak přesunula výrobu do Itálie. Před deseti lety pak dostala nabídku z Brazílie, kde jí slíbili, že dokážou vyrobit kvalitní obuv za nižší cenu.
„Když jsem začínala, nebyla jsem moc pyšná na to, že na podrážku svých bot musím napsat ,Made in Brazil’. Během let si ale tato země vybudovala velmi konkurenceschopný obuvnický průmysl,“ popisuje.
Indii dusí Trumpova cla. Továrny nemají co vyrábět, v ohrožení je i chov krevet
Přestože se její boty prodávají za 500 až 1 000 dolarů (10 400 až 20 800 korun), Davisová tvrdí, že je těžké dosáhnout zisku. „Platím hodně za dopravu a marketing. Navíc se lodičky často prodávají se slevou,“ vysvětluje. „Nikdo nepotřebuje luxusní obuv, takže ji musím hodně propagovat.“
Pokud cla zůstanou, není si jistá, jak dlouho to její firma zvládne. „Už takhle se snažíme udržet nad vodou a teď přijde ještě clo. Je to jako bodnutí do zad, zničí to celé odvětví,“ stěžuje si.
Nečekané celní kroky
Davisová patří mezi ty podnikatele, kteří se rozhodli vyrábět své zboží v zemích považovaných za bezpečnější alternativu k Číně. Kromě Brazílie je to zejména Indie, kde ale situace není o moc lepší.
„Největší dopad bude mít nejistota, kterou vyvolávají cla u firem, jenž se snaží přesunout výrobu z Číny do Indie. A to zejména v oblasti technologií,“ řekla Nisha Biswalová z konzultantské společnosti The Asia Group. „Je velmi těžké zavést iniciativu založenou na důvěře tam, kde důvěra úplně chybí.“
Bolsonara poslal brazilský nejvyšší soud do domácího vězení a sebral mu telefony
Trumpova nepředvídatelnost hledání spolehlivých míst pro výrobu komplikuje. „Společnosti dostávají protichůdné zprávy o tom, jak a kde se diverzifikovat a nikdo neví, co je vlastně bezpečná alternativa,“ tvrdí prezident Americké asociace oděvů a obuvi Stephen Lamar.
„Něco se s tím musí udělat. Když se podíváte na ženy, které pracují v Bílém domě, všechny mají hezké boty. Myslíte, že se jich budou chtít vzdát? V Americe se určitě vyrábět nebudou,“ uzavírá Davisová.