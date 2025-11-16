Čínským firmám chybějí kvalitní čipy. Nedostatek je dokonce tak velký, že některé tamní podniky se snaží o pašování čipů od americké společnosti Nvidia, které se do Číny oficiálně vyvážet nesmí. Čínská vláda na nedostatek čipů reaguje tím, že přímo rozhoduje o tom, jaké čínské podniky a v jakém množství vyrobené polovodiče dostanou, píše The Wall Street Journal.
Čínská vláda má v distribuci čipů vyrobených čínskou firmou SMIC preferovat hlavně technologickou společnost Huawei, kterou považuje pro rozvoj svého AI sektoru za klíčovou. To ale znamená, že na střední a menší čínské výrobce čipy často vůbec nezbývají.
Problémy ale mají i ty větší podniky. Například startup DeepSeek musel právě kvůli nedostatku čipů odložit uvedení svého nového AI chatbota na trh. Ani společnosti Huawei se nedaří plnit plány, proto firma na polovodičovou krizi reaguje alespoň tak, že propojuje tisíce méně výkonných čipů do obřích systémů.
Exportní omezení
Čína doplácí na to, že Trumpova administrativa nemá asijskou velmoc příliš v lásce. Považuje ji za konkurenta a exportními omezeními v oblasti čipů se Spojené státy snaží nad Čínou vytvořit náskok. Podle The Wall Street Journal se ale uvnitř Bílého domu již začalo řešit, jestli momentální americká pozice vůči Číně je ta správná.
Na exportní omezení totiž doplácejí americké firmy, které přicházejí o obrovský trh. To potvrzují také slova šéfa technologického giganta Nvidia, který současnou americkou strategii vůči Číně hlasitě kritizuje a říká, že ohrožuje pozici USA. „Čína je v oblasti umělé inteligence jen nanosekundy za Amerikou,“ uvedl před nedávnem generální ředitel Nvidie Jen-Hsun Huang.
Čína se navíc nemůže spolehnout na vlastní produkci čipů, a proto by se jí dodávky ze Spojených států více než hodily. „I kdyby se čínská produkce polovodičů zněkolikanásobila, na uspokojení poptávky by to nestačilo,“ uvedl pro The Wall Street Journal analytik Saif Khan.
USA se daří držet před Čínou náskok
Podle think-tanku Institute for Progress mají americké firmy za celý rok 2025 vyrobit až pětadvacetkrát více špičkových čipů v oblasti AI než ty čínské. Odhady navíc naznačují, že v příštím roce se tento rozdíl mezi americkou a čínskou čipovou produkcí ještě prohloubí.
Na druhé straně se ale Číně za poslední týdny podařilo vlastní výrobu čipů alespoň částečně zrychlit. Země se zároveň rozhodla na americkou stranu vyvíjet tlak i tím, že čínské státní podniky se začaly odklánět od používání produktů od americké Nvidie. Čínská vláda nyní věří, že tato strategie přinese při příštích vyjednávání se zástupci USA ovoce. Problém ale je, že čínské čipy mají být proti těm americkým méně kvalitní. Přehřívají se a jsou nestabilní, uzavírá The Wall Street Journal.