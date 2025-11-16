Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy

Autor:
  12:00
Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé inteligence do Číny. Spojené státy v praxi uplatňují poměrně přísné exportní restrikce, které mají v ideálním případě zabránit přístupu Číny k nejmodernějším technologiím. I proto ale Čína nyní musí řešit polovodičovou krizi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Čínským firmám chybějí kvalitní čipy. Nedostatek je dokonce tak velký, že některé tamní podniky se snaží o pašování čipů od americké společnosti Nvidia, které se do Číny oficiálně vyvážet nesmí. Čínská vláda na nedostatek čipů reaguje tím, že přímo rozhoduje o tom, jaké čínské podniky a v jakém množství vyrobené polovodiče dostanou, píše The Wall Street Journal.

Čínská vláda má v distribuci čipů vyrobených čínskou firmou SMIC preferovat hlavně technologickou společnost Huawei, kterou považuje pro rozvoj svého AI sektoru za klíčovou. To ale znamená, že na střední a menší čínské výrobce čipy často vůbec nezbývají.

USA omezí vývoz čipů v oblasti AI. Krok se dotkne i Česka, EU to kritizuje

Problémy ale mají i ty větší podniky. Například startup DeepSeek musel právě kvůli nedostatku čipů odložit uvedení svého nového AI chatbota na trh. Ani společnosti Huawei se nedaří plnit plány, proto firma na polovodičovou krizi reaguje alespoň tak, že propojuje tisíce méně výkonných čipů do obřích systémů.

Exportní omezení

Čína doplácí na to, že Trumpova administrativa nemá asijskou velmoc příliš v lásce. Považuje ji za konkurenta a exportními omezeními v oblasti čipů se Spojené státy snaží nad Čínou vytvořit náskok. Podle The Wall Street Journal se ale uvnitř Bílého domu již začalo řešit, jestli momentální americká pozice vůči Číně je ta správná.

Na exportní omezení totiž doplácejí americké firmy, které přicházejí o obrovský trh. To potvrzují také slova šéfa technologického giganta Nvidia, který současnou americkou strategii vůči Číně hlasitě kritizuje a říká, že ohrožuje pozici USA. „Čína je v oblasti umělé inteligence jen nanosekundy za Amerikou,“ uvedl před nedávnem generální ředitel Nvidie Jen-Hsun Huang.

Čipová krize zažehnána. Číňané obnovili dodávky pro automobilky

Čína se navíc nemůže spolehnout na vlastní produkci čipů, a proto by se jí dodávky ze Spojených států více než hodily. „I kdyby se čínská produkce polovodičů zněkolikanásobila, na uspokojení poptávky by to nestačilo,“ uvedl pro The Wall Street Journal analytik Saif Khan.

USA se daří držet před Čínou náskok

Podle think-tanku Institute for Progress mají americké firmy za celý rok 2025 vyrobit až pětadvacetkrát více špičkových čipů v oblasti AI než ty čínské. Odhady navíc naznačují, že v příštím roce se tento rozdíl mezi americkou a čínskou čipovou produkcí ještě prohloubí.

Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Na druhé straně se ale Číně za poslední týdny podařilo vlastní výrobu čipů alespoň částečně zrychlit. Země se zároveň rozhodla na americkou stranu vyvíjet tlak i tím, že čínské státní podniky se začaly odklánět od používání produktů od americké Nvidie. Čínská vláda nyní věří, že tato strategie přinese při příštích vyjednávání se zástupci USA ovoce. Problém ale je, že čínské čipy mají být proti těm americkým méně kvalitní. Přehřívají se a jsou nestabilní, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Když luxus znamená klid. Kde leží nejlepší lyžařská střediska bez davů

The ICE St. Moritz Concours d’Elegance

Populární evropská i americká zimní střediska trpí stále více náporem lyžařů. Ti, kdo preferující spíše horský klid, proto hledají nová útočiště. Pět dosud davy neobjevených míst zmapovala agentura...

Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé inteligence do Číny. Spojené státy v praxi uplatňují poměrně přísné exportní restrikce, které mají v...

16. listopadu 2025

Lidl v Maďarsku testuje pojízdný supermarket. Potraviny vozí hlavně na venkov

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt,...

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt, jehož cílem je zajistit dostupnost potravin v menších obcích, které nemají vlastní supermarket. Speciální pojízdná prodejna...

16. listopadu 2025

Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk

Šéf Applu Tim Cook

Tim Cook by mohl již příští rok skončit jako výkonný ředitel Applu. Americký technologický gigant se čím dál intenzivněji připravuje na jeho odchod. Píše o tom list Financial Times s odvoláním na...

16. listopadu 2025  8:41

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

16. listopadu 2025

Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum

Výdejních boxů ve městech stále přibývá. Liberec jejich počet monitoruje a chce...

Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají přidávat další. Ke klasické variantě vyzvedávání zásilek na přepážkách už by se lidé vrátit nechtěli, s...

16. listopadu 2025

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Premium
Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz se spalovacím motorem, což v úterý podtrhlo zahájení výroby modelu Aygo X s hybridním pohonem....

16. listopadu 2025

Španělsko se otevírá komunitním projektům. Pomáhají řešit energetickou chudobu

Letecký pohled na fotovoltaickou elektrárnu v úpravně vody v Casablance ve...

Ve Španělsku se rozjíždí revoluce v oblasti komunitní energetiky. Vznikají tam energetická družstva nabízející levnou a čistou elektřinu. Tato iniciativa nejen pomáhá domácnostem čelit energetické...

15. listopadu 2025

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

Tepelná elektrárna v čínském Tchung-lingu

Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo...

15. listopadu 2025

Trumpovy kalifornské plány na těžbu budí odpor. Plní kasy korporacím, tvrdí mnozí

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu...

Americký prezident Donald Trump plánuje, že na pobřeží Kalifornie po více než třech desítkách let obnoví těžbu ropy. Kalifornie je přitom dlouhodobou baštou demokratů a současný kalifornský guvernér...

15. listopadu 2025

Čína rozpoutala tsunami metamfetaminu v Asii. Centrem obchodu s drogami je Myanmar

Bývalý thajský premiér Thaksin Šinawatra během projevu o kontrole obchodu s...

Čínští výrobci dodávají chemikálie používané k výrobě metamfetaminu drogovým kartelům v Myanmaru, což vyvolává krizi v celé asijsko-pacifické oblasti, jak zjistilo vyšetřování deníku The Post....

15. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ročník 2025 se vydařil, hlásí vinaři z celého světa. Pár míst sežehl oheň

Vinice nad městečkem Bernkastel-Kues na německé Mosele (31. července 2025)

Hrozny pro vína ročníku 2025 už jsou z valné většiny sklizené a vinaři se pouští do prvních odhadů letošní produkce. Převážně se shodují na tom, že vína budou zdařilá, i když z některých vyhlášených...

15. listopadu 2025

Obchodníci očekávají rekordní vánoční tržby. Black Friday odstartuje nákupy

Premium
ilustrační snímek

Předvánoční nákupy nabírají na obrátkách a e-shopy hlásí rekordní tržby. Češi začínají nakupovat dárky už během Black Friday a s rostoucí průměrnou hodnotou objednávek se očekává meziroční nárůst...

15. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.