Informace o snaze vlády získat podíl v Intelu se už dříve objevily v médiích. „Měli bychom za své peníze získat podíl,“ uvedl dnes Lutnick. Dodal nicméně, že vláda nechce nad společností Intel převzít kontrolu. „Je to kreativní myšlenka, jaká se dosud nikdy neuskutečnila,“ řekla k plánu na získání podílu Leavittová.
Agentura Bloomberg v pondělí napsala, že vláda chce získat desetiprocentní podíl výměnou za granty v hodnotě 7,9 miliardy dolarů (zhruba 166 miliard Kč), které byly pro Intel schváleny za Bidenovy administrativy.
Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci (AI) zaujal vedoucí pozici specialista na grafické karty Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.