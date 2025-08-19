Bílý dům se dere do Intelu, za Bidenovy miliardové granty žádá podíl 10 procent

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce získat podíl ve výrobci čipů Intel výměnou za finanční podporu, kterou si firma zajistila za Bidenovy administrativy. Uvedl to v úterý americký ministr obchodu Howard Lutnick. Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové nyní Lutnick pracuje na dohodě, v rámci které by vláda v Intelu získala desetiprocentní podíl, informuje agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil nasazení Národní gardy ve Washingtonu. (11. srpna 2025) | foto: Reuters

Informace o snaze vlády získat podíl v Intelu se už dříve objevily v médiích. „Měli bychom za své peníze získat podíl,“ uvedl dnes Lutnick. Dodal nicméně, že vláda nechce nad společností Intel převzít kontrolu. „Je to kreativní myšlenka, jaká se dosud nikdy neuskutečnila,“ řekla k plánu na získání podílu Leavittová.

Agentura Bloomberg v pondělí napsala, že vláda chce získat desetiprocentní podíl výměnou za granty v hodnotě 7,9 miliardy dolarů (zhruba 166 miliard Kč), které byly pro Intel schváleny za Bidenovy administrativy.

Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci (AI) zaujal vedoucí pozici specialista na grafické karty Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.

