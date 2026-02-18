O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Hlavní příčinou je upřednostňování výroby moderních pamětí s vysokou propustností (HBM), které jsou nezbytné k provozu pokročilých modelů AI v datových centrech, píše agentura Bloomberg. Dominantní výrobci jako Samsung, SK Hynix a Micron využívají více kapacity pro tyto ziskovější produkty na úkor standardních pamětí používaných v mobilních telefonech či laptopech.
Jeden nový čip od společnosti Nvidia využívaný pro systémy AI vyžaduje stejné množství paměti jako stovky výkonných osobních počítačů nebo tisíce chytrých telefonů. Giganti jako Microsoft, Alphabet či Meta Platforms letos plánují vynaložit na infrastrukturu pro AI přes 650 miliard dolarů (13,3 bilionu Kč), čímž prakticky vykupují trh.
Společnost Micron v této souvislosti začala loni v prosinci utlumovat svou spotřebitelskou značku Crucial, zdůvodnila to právě upřednostněním poptávky ze strany datových center pro AI. Podle analýzy Bloombergu hrozí, že u levných chytrých telefonů do konce letošního roku vzroste podíl nákladů na paměť na celkové ceně komponent z deseti procent až na 30 procent.
Dopady pociťují největší technologičtí hráči i běžní spotřebitelé napříč sektory. Šéf společnosti Apple Tim Cook varoval, že nedostatek čipů sníží marže iPhonů, zatímco šéf automobilky Tesla a dalších podniků Elon Musk v lednu prohlásil, že Tesla bude zřejmě muset postavit vlastní továrnu na paměti.
Dopady jsou patrné také v herním průmyslu. Společnost Sony podle interních informací zvažuje odsunout premiéru své příští konzole PlayStation až na roky 2028 či 2029. Menší výrobci jako Falcon Northwest už byli nuceni zvýšit průměrnou prodejní cenu svých počítačů o 1500 dolarů asi na 8000 dolarů za jeden počítač na zakázku.
„Co nás čeká do konce tohoto desetiletí, je z hlediska poptávky větší než cokoli, co jsme zažili v minulosti, a popravdě to převálcuje všechny ostatní zdroje poptávky,“ uvedl generální ředitel firmy Lam Research Tim Archer. Firma je dodavatelem čipových zařízení.
Nedostatek čipů vyvolává panické nákupy, zejména v automobilovém průmyslu, který se stále vzpamatovává z výpadků z dob pandemie covidu-19. Výrobci spotřební elektroniky, včetně firem Xiaomi, Samsung a Dell, už zákazníky varovali, aby se letos připravili na citelné zdražování.
„Právě teď se nacházíme uprostřed bouře, kterou musíme řešit z hodiny na hodinu a den po dni,“ uvedl šéf norské IT firmy Atea ASA Steinar Sonsteby.
Bezprecedentní nedostatek čipů má dopady i na hospodaření zavedených firem, jako je Cisco Systems. Ta jejich nedostatkem zdůvodnila i zhoršení výhledu hospodaření, což vedlo k největšímu jednodennímu propadu jejích akcií za téměř čtyři roky.
Výdaje na investice do AI a související infrastruktury by se letos podle odhadu společnosti Gartner mohly vyšplhat na 2,5 bilionu dolarů (51 bilionů Kč), což by byl proti loňsku nárůst o 44 procent.
V poslední době se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na AI. Britská centrální banka loni uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000.