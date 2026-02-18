O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Autor: ,
  20:42
Globální trh s elektronikou čelí krizi v důsledku nedostatku paměťových čipů, který je výsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). To vede k prudkému růstu cen paměťových čipů. Zdražení tak čeká počítače, chytré telefony nebo automobily.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Kužník, Technet.cz

Hlavní příčinou je upřednostňování výroby moderních pamětí s vysokou propustností (HBM), které jsou nezbytné k provozu pokročilých modelů AI v datových centrech, píše agentura Bloomberg. Dominantní výrobci jako Samsung, SK Hynix a Micron využívají více kapacity pro tyto ziskovější produkty na úkor standardních pamětí používaných v mobilních telefonech či laptopech.

Jeden nový čip od společnosti Nvidia využívaný pro systémy AI vyžaduje stejné množství paměti jako stovky výkonných osobních počítačů nebo tisíce chytrých telefonů. Giganti jako Microsoft, Alphabet či Meta Platforms letos plánují vynaložit na infrastrukturu pro AI přes 650 miliard dolarů (13,3 bilionu Kč), čímž prakticky vykupují trh.

Růst cen pamětí rozevírá burzovní nůžky. Výrobci vydělávají, zbytek krvácí

Společnost Micron v této souvislosti začala loni v prosinci utlumovat svou spotřebitelskou značku Crucial, zdůvodnila to právě upřednostněním poptávky ze strany datových center pro AI. Podle analýzy Bloombergu hrozí, že u levných chytrých telefonů do konce letošního roku vzroste podíl nákladů na paměť na celkové ceně komponent z deseti procent až na 30 procent.

Dopady pociťují největší technologičtí hráči i běžní spotřebitelé napříč sektory. Šéf společnosti Apple Tim Cook varoval, že nedostatek čipů sníží marže iPhonů, zatímco šéf automobilky Tesla a dalších podniků Elon Musk v lednu prohlásil, že Tesla bude zřejmě muset postavit vlastní továrnu na paměti.

Nad americkým technologickým sektorem se smráká. Firmy propouštějí, investují do AI

Dopady jsou patrné také v herním průmyslu. Společnost Sony podle interních informací zvažuje odsunout premiéru své příští konzole PlayStation až na roky 2028 či 2029. Menší výrobci jako Falcon Northwest už byli nuceni zvýšit průměrnou prodejní cenu svých počítačů o 1500 dolarů asi na 8000 dolarů za jeden počítač na zakázku.

„Co nás čeká do konce tohoto desetiletí, je z hlediska poptávky větší než cokoli, co jsme zažili v minulosti, a popravdě to převálcuje všechny ostatní zdroje poptávky,“ uvedl generální ředitel firmy Lam Research Tim Archer. Firma je dodavatelem čipových zařízení.

Po světě chybí paměťové čipy. Cena prudce roste, první obchody omezují nákupy

Nedostatek čipů vyvolává panické nákupy, zejména v automobilovém průmyslu, který se stále vzpamatovává z výpadků z dob pandemie covidu-19. Výrobci spotřební elektroniky, včetně firem Xiaomi, Samsung a Dell, už zákazníky varovali, aby se letos připravili na citelné zdražování.

„Právě teď se nacházíme uprostřed bouře, kterou musíme řešit z hodiny na hodinu a den po dni,“ uvedl šéf norské IT firmy Atea ASA Steinar Sonsteby.

Bezprecedentní nedostatek čipů má dopady i na hospodaření zavedených firem, jako je Cisco Systems. Ta jejich nedostatkem zdůvodnila i zhoršení výhledu hospodaření, což vedlo k největšímu jednodennímu propadu jejích akcií za téměř čtyři roky.

AI postrašila investory. Akcie softwarových firem umazaly téměř bilion dolarů

Výdaje na investice do AI a související infrastruktury by se letos podle odhadu společnosti Gartner mohly vyšplhat na 2,5 bilionu dolarů (51 bilionů Kč), což by byl proti loňsku nárůst o 44 procent.

V poslední době se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na AI. Britská centrální banka loni uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Pohled na čerstvě osazenou PCB. Jde o testovací várku, kde nejsou osazeny USB...

Globální trh s elektronikou čelí krizi v důsledku nedostatku paměťových čipů, který je výsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). To vede k prudkému růstu cen...

18. února 2026  20:42

Bayer chce finančně urovnat spory kolem Roundupu. Akcie giganta klesají

ilustrační snímek

Německý agrochemický gigant Bayer navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost Monsanto chce zaplatit až 7,25 miliardy dolarů (asi 149 miliard korun) za...

18. února 2026

Kofole loni klesly příjmy. Viníky jsou nejhorší počasí za deset let a cukrová daň

Kofola (Ilustrační foto)

Nápojářské skupině Kofola loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2...

18. února 2026  19:24

Aukce cenného dříví v Chropyni vynesla více než čtyřicet milionů korun

Aukce cenného dříví v Chropyni vynesla více než 40 milionů korun. (18. února...

Jubilejní desátá aukce cenného dříví, kterou uspořádala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, přinesla rekordní výsledky. Celková hodnota prodaného dříví přesáhla 40 milionů korun. Nejvyšší...

18. února 2026

Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300...

Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v...

18. února 2026  16:05

Měří přínos AI pro firmy. Teď česká firma Navigara získala zásadní investici

Navigaru spoluzaložil český podnikatel Jirka Bachel, který firmu buduje ze San...

Firmy dnes masově zavádějí nástroje založené na umělé inteligenci, ale jen málokteré dokážou přesně vyhodnotit, zda skutečně zvyšují kvalitu, byznysový přínos při vývoji softwaru. Na tento problém...

18. února 2026

ČEZ prohrál arbitráž s Bulharskem, náhradu škody nedostane

Energetická skupina ČEZ

Energetická skupina ČEZ neuspěla v arbitráži proti Bulharsku, které vinila z poškození svého tamního podnikání. Česká společnost ve sporu žádala náhradu škody v řádu stovek milionů eur, podle arbitrů...

18. února 2026  14:41

V Bruselu začíná bitva o regulaci tabáku. Změny přišly na poslední chvíli

Předseda strany Evropského hnutí v Lotyšsku Andris Gobi&#326;š na snímku z roku...

Předseda strany Evropské hnutí v Lotyšsku Andris Gobiņš na poslední chvíli předložil pracovní skupině Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) sérii pozměňujících návrhů týkající se...

18. února 2026  13:46

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily

V roce 2000 se strategickým partnerem Slovnaftu stala společnost MOL Nyrt. Od...

Slovenská vláda vyhlásila ve středu kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu stav ropné nouze. Opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Kabinet premiéra Roberta Fica zároveň souhlasil s...

18. února 2026  12:44

Výroba elektřiny loni vzrostla. Česko zůstalo čistým exportérem, potvrzuje ERÚ

Ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny, plynu i tepla v loňském roce stoupla, přičemž největší nárůst byl zaznamenán u plynu. Výroba elektřiny se zvýšila a Česko zůstalo jejím čistým exportérem. Rostla i výroba tepla ze...

18. února 2026  11:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trumpova politika přináší plody. Japonsko oznámilo obrovské investice v USA

Donald Trump (16. února 2026)

Japonsko bude investovat do tří energetických a průmyslových projektů ve Spojených státech v hodnotě 36 miliard dolarů (738 miliard Kč). V úterý to na sociální síti Truth Social oznámil americký...

18. února 2026  10:21

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

18. února 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.