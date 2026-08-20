Chuej Kcha Jen, známý také jako Sü Ťia-jin, čelil osmi obviněním, mimo jiné ze zneužití finančních prostředků, podvodného získávání kapitálu a nelegálního přijímání veřejných vkladů. K trestným činům se v dubnu u soudu přiznal a vyjádřil lítost. Verdikt v jeho případu byl tehdy odložen.
Evergrande je od roku 2021 v platební neschopnosti a její závazky přesahují 300 miliard dolarů (zhruba 6,2 bilionu korun). Kolaps společnosti patří k nejvýraznějším projevům dlouhodobé krize čínského realitního sektoru, která negativně ovlivňuje tamní ekonomiku.
Chuej byl zadržen v roce 2023 a od té doby se podle dostupných informací neobjevil na veřejnosti. Případ se týká také dalších aktivit skupiny Evergrande, včetně podezření na nelegální poskytování půjček, podvodné vydávání cenných papírů a korupci.
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Nevyhnutelné a definitivní. Akcie zadlužené Evergrande zmizely z burzy
Evergrande se z někdejšího největšího čínského developera podle objemu uzavřených smluv stala symbolem problémů způsobených rychlým růstem zadlužení. Neschopnost firmy splácet závazky zasáhla také investory a další lidi, kteří do jejích projektů vložili peníze.
Chuej býval jedním z nejbohatších lidí v Číně. Firmu Evergrande založil v roce 1996 a vybudoval z ní realitní skupinu, která rychle expandovala především díky rozsáhlému zadlužování. V roce 2024 čínský regulátor cenných papírů Chuejovi uložil pokutu 47 milionů jüanů (dnes 144,6 milionů Kč) a doživotně mu zakázal působit na trhu s cennými papíry poté, co zjistil rozsáhlé účetní a další podvody.