Čínský Linkerbot míří na valuaci šest miliard dolarů, sází na robotické ruce

Autor:
  17:00
Čínský startup Linkerbot, který je dominantním hráčem na trhu robotických rukou pro humanoidní roboty, chce usilovat o valuaci šest miliard dolarů (125 miliard Kč). Jeho výrobky dokážou provádět vysoce precizní pohyby, jako je například navlékání jehly.
Robotické ruce společnosti Linkerbot (27. dubna 2026) | foto: Reuters

Společnost Linkerbot se sídlem v Pekingu minulý týden dokončila takzvané kolo „series B+“, které ji ocenilo na tři miliardy dolarů. Společnost neuvedla, kdy další kolo financování bude spuštěno ani zda cílová valuace 6 miliard dolarů připadá v úvahu v rámci soukromé investice, nebo při vstupu na burzu, napsala agentura Reuters.

Zakladatel a generální ředitel společnosti Alex Zhou pro agenturu uvedl, že firma aktuálně drží osmdesátiprocentní podíl na globálním trhu robotických rukou s vysokým stupněm volnosti a brzy plánuje rozšířit výrobu z 5 000 kusů měsíčně na 10 000.

Jemná motorika a zručnost

„Nevyrábíme jen ruce. Naším cílem je replikovat celou škálu lidských dovedností v oblasti jemné motoriky v rámci našeho hardwaru ,“ uvedl šéf firmy s odkazem na datovou a softwarovou platformu LinkerSkillNet, kterou podnik vyvíjí. Platforma obsahuje více než 500 dovedností, které může robotická ruka vykonat.

Ruce Linkerbota již dokáže například rychle otáčet šrouby, uchopit deformovatelné měkké předměty, navléknout nit do jehly a zapojit se do vysoce precizní výroby.

Základní lehký model robotické ruky O6 váží 370 gramů a dokáže unést až 50 kilogramů. Podle Zhoua je to klíčové pro průmyslové využití, kde je důležitá kombinace miniaturizace a síly.

Společnost momentálně dodává produkty výrobcům robotů v Číně i zahraničním průmyslovým firmám. Využívají je také výzkumné ústavy a univerzity. Aktuálně má přes 400 zaměstnanců a pět továren v Pekingu a Šen-čenu. Kromě jiného vyvíjí inteligentní výrobní linky, kde robotické ruce vyrábějí další ruce.

Cena jako problém

Podle analytiků je zatím překážkou širokého využití humanoidů v továrnách cena, ta se u předních průmyslových modelů od společností Unitree, AgiBot a UBTech pohybuje od 100 000 do 150 000 dolarů za kus (zhruba 2 100 000 Kč až 3 100 000 Kč). Linkerbot však tvrdí, že jeho robotické ruce lze snadno integrovat do stávajících robotických systémů.

„Čínští majitelé továren jsou extrémně pragmatičtí. Uvědomili si, že pro většinu práce ve výrobě stačí dvě paže a pár obratných rukou,“ zmínil Zhou. „V současnosti mnoho našich zákazníků jednoduše připevňuje naše ruce na stávající robotická ramena místo nákupu celého humanoida,“ doplnil.

Alex Zhou se v případě robotů inspiroval postavou Doraemona, japonské kreslené robotické kočky. Podle jeho vize by měl v budoucnu robot představovat stroj, který bude schopen zvládat širokou škálu lidských dovedností od hraní na klavír přes masáže až po specializované činnosti, jako je například stomatologie.

