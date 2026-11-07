Službu podle provozovatele od srpna využilo více než 2 000 lidí a rezervace bývají po většinu dní plně obsazené, zejména o víkendech a svátcích.
„Během svátků u příležitosti Dne vzniku Čínské lidové republiky natáčím od rána až do setmění, a přesto se na některé zájemce vůbec nedostane,“ uvedl pro agenturu Reuters režisér Wang Wej-li, který během jediného dne zvládl natočit scény s dvaceti skupinami návštěvníků.
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V rozsáhlém filmovém komplexu ve východočínské provincii Če-ťiang vznikla řada populárních čínských historických seriálů.
Císařovnou za 1 300 korun
Návštěvníci si mohou vybrat z více než dvaceti scénářů, z nichž většina se točí kolem palácových intrik, milostných vztahů a zrady. „Když jsem byla malá, ráda jsem si hrála na režisérku a organizovala ostatní děti, aby hrály různé scénky,“ zmínila Clare Čchuangová, která si v krátkém historickém filmu odehrávajícím se na císařském dvoře zahrála císařovnu.
„Vždycky mě podobné věci bavily, takže jsme se dnes s několika kamarádkami rozhodly vyzkoušet, jaké to je,“ doplnila Číňanka, která do filmového studia dorazila s kamarádkami.
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Každá z nich zaplatila 388 jüanů, což je v přepočtu zhruba 1 300 Kč. V ceně byla úprava vlasů, profesionální líčení, zapůjčení kostýmu, půlhodinové natáčení pod vedením režiséra a výsledné sestříhané video o délce 90 sekund.
Osmadvacetiletá influencerka Sie, která uvedla pouze své příjmení, se do filmového komplexu vydala poté, co na sociálních sítích viděla videa z tamních natáčení. Za vlastní krátký film podle originálního scénáře zaplatila 498 jüanů (zhruba 1 600 Kč).
„V Číně nemáme školní plesy jako v zahraničí, takže se lidé místo toho vydávají ven v kostýmech,“ zmínila. „Každý je dnes ochotný oblékat se trochu odvážněji a ukázat se v tom nejlepším světle,“ uzavřela podle agentury.