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Na den filmovou hvězdou. „Čínský Hollywood“ láká na nevšední zážitky

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  9:00
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Návštěvníci nacvičují scénu z klasického čínského dramatu ve filmovém komplexu...

Návštěvníci nacvičují scénu z klasického čínského dramatu ve filmovém komplexu Hengdian World Studios. (29. října 2026) | foto: Reuters

Člen filmového štábu a účinkující ve filmovém komplexu Hengdian World Studios...
Filmový komplex Hengdian World Studios ve městě Tung-jang v čínské provincii...
Návštěvníci opouštějí hlediště po představení ve filmovém komplexu Hengdian...
Komplex Hengdian World Studios (29. října 2026)
15 fotografií
Číňané kvůli zpomalující ekonomice a vleklé krizi na trhu nemovitostí omezují nákupy luxusního zboží, za zážitky ale utrácejí dál. Rostoucí poptávky po netradiční zábavě využívá například filmový komplex Hengdian World Studios, přezdívaný čínský Hollywood. Turistům umožňuje zahrát si ve vlastním krátkém filmu v kulisách historických seriálů, a to pod vedením profesionálů.

Službu podle provozovatele od srpna využilo více než 2 000 lidí a rezervace bývají po většinu dní plně obsazené, zejména o víkendech a svátcích.

„Během svátků u příležitosti Dne vzniku Čínské lidové republiky natáčím od rána až do setmění, a přesto se na některé zájemce vůbec nedostane,“ uvedl pro agenturu Reuters režisér Wang Wej-li, který během jediného dne zvládl natočit scény s dvaceti skupinami návštěvníků.

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V rozsáhlém filmovém komplexu ve východočínské provincii Če-ťiang vznikla řada populárních čínských historických seriálů.

Císařovnou za 1 300 korun

Návštěvníci si mohou vybrat z více než dvaceti scénářů, z nichž většina se točí kolem palácových intrik, milostných vztahů a zrady. „Když jsem byla malá, ráda jsem si hrála na režisérku a organizovala ostatní děti, aby hrály různé scénky,“ zmínila Clare Čchuangová, která si v krátkém historickém filmu odehrávajícím se na císařském dvoře zahrála císařovnu.

„Vždycky mě podobné věci bavily, takže jsme se dnes s několika kamarádkami rozhodly vyzkoušet, jaké to je,“ doplnila Číňanka, která do filmového studia dorazila s kamarádkami.

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Každá z nich zaplatila 388 jüanů, což je v přepočtu zhruba 1 300 Kč. V ceně byla úprava vlasů, profesionální líčení, zapůjčení kostýmu, půlhodinové natáčení pod vedením režiséra a výsledné sestříhané video o délce 90 sekund.

Osmadvacetiletá influencerka Sie, která uvedla pouze své příjmení, se do filmového komplexu vydala poté, co na sociálních sítích viděla videa z tamních natáčení. Za vlastní krátký film podle originálního scénáře zaplatila 498 jüanů (zhruba 1 600 Kč).

„V Číně nemáme školní plesy jako v zahraničí, takže se lidé místo toho vydávají ven v kostýmech,“ zmínila. „Každý je dnes ochotný oblékat se trochu odvážněji a ukázat se v tom nejlepším světle,“ uzavřela podle agentury.

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