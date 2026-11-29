Prodeje elektrických nákladních vozidel v Číně, která je největším světovým trhem s elektromobily a zároveň dominantním výrobcem baterií, dosáhly za prvních deset měsíců letošního roku 600 tisíc kusů. Meziročně to představuje nárůst o 45 procent. Elektrická vozidla tak tvořila už třetinu všech prodaných nákladních automobilů napříč jednotlivými velikostními kategoriemi, vyplývá z údajů BofA Global Research.
Nejrychleji roste zájem o těžké nákladní automobily. Jejich prodeje se zvýšily o 68 procent na 262 tisíc kusů. Právě tato vozidla jsou pro trh s lithiem obzvlášť důležitá, protože potřebují největší baterie, a tedy i největší množství této suroviny.
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Za rostoucím zájmem stojí mimo jiné vyšší náklady na pohonné hmoty. Dražší nafta zlepšuje ekonomiku provozu elektrických nákladních vozidel, která se tak stávají atraktivnější alternativou i pro dopravce přepravující zboží na dlouhé vzdálenosti.
Čínské kamiony míří také do zahraničí
Roste rovněž vývoz čínských elektrických nákladních automobilů. Ačkoli je ve srovnání s exportem osobních vozů stále relativně malý, během čtyř měsíců od začátku americko-izraelských úderů na Írán 28. února se více než zdvojnásobil. Podle údajů čínské celní správy dosáhl 16 823 vozidel.
Přibližně polovina těchto automobilů zamířila do jižní a jihovýchodní Asie. Právě tam vyšší ceny paliv posilují zájem o elektrická vozidla a jejich nižší provozní náklady.
Rostoucí význam elektrických kamionů se začíná promítat také do výhledů pro celý trh s bateriovými surovinami. Globální elektrická nákladní vozidla letos spotřebují téměř sedm procent světové nabídky lithia. Do roku 2030 by jejich podíl mohl vzrůst na 12 procent.
„To by odpovídalo poptávce až 11,5 milionu bateriových elektromobilů,“ řekl agentuře Reuters YJ Lee, portfolio manažer singapurského fondu Arcane Green Metal Fund, který investuje do lithiových projektů.
Podle britské poradenské společnosti SFA Oxford se výhled poptávky po lithiu ze strany těžkých elektrických vozidel výrazně zlepšuje. Firma za poslední rok zvýšila svůj odhad pro rok 2026 o 95 procent, uvedl její analytik Lakšia Gupta.
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Příležitost v elektrifikaci nákladní dopravy vidí také čínský výrobce baterií CATL, který je největším světovým producentem baterií pro elektromobily a systémy skladování energie.
„Po osobních automobilech a skladování energie představuje další velkou příležitost elektrifikace komerční silniční dopravy, zejména těžkých nákladních vozidel,“ uvedla společnost v odpovědi na dotazy Reuters.
Lithium stále čelí obavám z přebytku
Navzdory příznivému vývoji v nákladní dopravě zůstává situace na trhu s lithiem složitá. Ceny suroviny jsou pod tlakem kvůli nejistotě ohledně dalšího vývoje poptávky, především v oblasti bateriových úložišť energie.
Od květnových maxim, která byla nejvyšší od září 2023, ceny lithia téměř o polovinu klesly. Původní optimismus investorů vystřídaly pochybnosti poté, co se v Číně ukázalo, že instalace energetických úložišť zaostávají za očekáváním a domácí prodeje elektromobilů zpomalují.
Na čínské komoditní burze v Kantonu klesaly také ceny futures na lithium. Obchodníci sázeli na přebytek suroviny na trhu a odběratelé odkládali nákupy v očekávání, že ceny budou dál padat. K obavám přispívá také návrat části těžebních kapacit a otevírání nových dolů. Dodatečná nabídka se na trhu objevuje poté, co dřívější růst cen motivoval producenty k obnovení odstavených provozů a investicím do těžby.