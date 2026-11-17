Kaváren původem z Číny v USA rychle přibývá. Společnost Luckin Coffee v New Yorku v červnu 2025 otevřela první dvě pobočky a dnes už jich tu má 22. Podobně si vede i řetězec Cotti Coffee, který začínal v roce 2024 na Havaji. Nyní provozuje ve Spojených státech již přes dvě desítky podniků. Američané přitom objevují i čínské čajové řetězce, například řetězce Heytea, Chagee anebo Mixue, píše agentura Bloomberg.
Čínským řetězcům se v posledních letech daří především na domácím trhu, kde otevřely tisíce nových poboček. Ještě v roce 2021 přitom patřily čínským společnostem jen čtyři z deseti největších restauračních sítí v zemi. Dnes už jich vlastní devět z deseti, vyplývá z údajů společnosti Technomic.
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S rostoucí konkurencí začaly společnosti hledat zákazníky také v zahraničí. Nejprve expandovaly do Singapuru, Thajska a dalších asijských zemí, později se také vydaly do USA. Za zmínku stojí především značka Mixue, které se počtem poboček po celém světě dostalo dokonce před americký McDonald’s.
Neobvyklé příchutě
Čínské kavárny se od americké konkurence liší i způsobem objednávání. Zákazníci si většinou vyberou a zaplatí nápoj přes mobilní aplikaci, kde mohou využít také různé slevy. Když dorazí do podniku, kávu už mají připravenou k vyzvednutí. Kupříkladu Starbucks sice podobnou možnost nabízí také, větší důraz však klade na osobní obsluhu a posezení přímo v podniku.
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Čínské podniky lákají zákazníky také na neobvyklé příchutě a pestré barvy nápojů. Jejich fotografie se navíc rychle šíří po sociálních sítích, což čínským řetězcům pomáhá. Kupříkladu Luckin nabízí kombinaci kokosu a manga s růžovou jahodovou pěnou, Heytea zase čaj oolong s jemným krémem ze smetanového sýra.
Kromě nápojů se navíc začínají prodávat třeba i zmrzliny a zákazníky navíc přitahují i příznivé ceny. V newyorském Mixue stojí klasická točená zmrzlina 1,19 dolaru (přibližně 25 korun). Za variantu s příchutí matcha si připlatí 50 centů (zhruba deset korun).
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Rozdíl je vidět také u kávy. V newyorském Starbucks poblíž nádraží Penn Station vyjde dýňové latte na 7,45 dolaru, zhruba 156 korun. Podobný nápoj u Luckin stojí běžně stejně, nový uživatel aplikace jej však může s úvodní slevou získat za 1,99 dolaru, což je přibližně 42 korun.
Čínským kavárnám nahrává také trend označovaný jako Chinamaxxing, který se šíří po TikToku. Mladí Američané se inspirují čínskou módou, přebírají některé tamní zvyky a místo ledové kávy si kupříkladu dopřávají horký čaj. Podle profesora Shaoyu Yuana z Newyorské univerzity z toho čínské řetězce těží, aniž by musely do propagace tohoto trendu samy investovat.
Úspěch v New Yorku ještě nestačí
Čínským kavárnám se zatím nejvíce daří především v New Yorku a Los Angeles. V obou městech žije početná čínská komunita a mladí Američané zde rádi zkoušejí nové podniky. Podle průzkumu společnosti Langston Co. pro Bloomberg navštívilo některý z čajových či kávových řetězců původem z Číny nebo Tchaj-wanu 23 procent Američanů ve věku 13 až 74 let. Mezi příslušníky generace Z to bylo 38 procent.
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Přestože firmy původem z Číny počítají s další expanzí, na druhé straně stále platí, že americký trh je drahý. Analytička Sandy Limová ze S&P Global Ratings připomíná zkušenost značky Mixue z Japonska. Firma tam musela omezit expanzi, protože vysoké nájmy a mzdy komplikovaly prodej za nízké ceny. Podobné potíže tak firmu mohou potkat i v USA, uzavírá Bloomberg.