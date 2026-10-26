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Po telefonech je tu kosmetika. Čína dobývá svět s dalšími výrobky, boduje nejen cenou
Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...
Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech
Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...
Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii
Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...
Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové
Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...
Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde
Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...
Po telefonech je tu kosmetika. Čína dobývá svět s dalšími výrobky, boduje nejen cenou
Čínské kosmetické společnosti se po úspěchu na domácím trhu stále více zaměřují na zahraničí. Své výrobky sice už prodávají v Japonsku, Singapuru nebo Velké Británii, nyní ale chtějí výrazněji...
Výhra, nebo prokletí? Jak vzácný pepř ničí lesy na Madagaskaru
Kuchaři si ho cení pro specifickou chuť, Madagaskar ale postupně ničí. Vzácný divoce rostoucí pepř voatsiperifery se stal jedním nejvyhledávanějších koření světa. Kvůli jeho sběru ale lidé pomalu...
Humanoidní robot předvedl ve studiu tanec, rovnováhu i smysl pro humor
Tančí, udrží rovnováhu a mohou s vámi vést rozhovor. K univerzálnímu pomocníkovi však humanoidním robotům ještě hodně chybí. Vojtěch Hrazdil z Alzy a výzkumník Tomáš Jochman z ČVUT v debatě iDNES...
Šéf Audi čelí kritice za vystoupení s Trumpem. Ostudné, zní z Volkswagenu
Předsedkyně vlivné závodní rady německého automobilového koncernu Volkswagen Daniela Cavallová ostře kritizovala šéfa divize Audi Gernota Döllnera za účast na předvolební akci amerického prezidenta...
Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?
Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...
KVÍZ: Jak dobře znáte české jaderné elektrárny?
Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.
Rodiny dají za splátky bydlení už třetinu rozpočtu, dvakrát tolik co před deseti lety
Splátka vlastního bydlení spolkne českým rodinám dvakrát větší díl jejich výplat než před deseti lety. Ačkoli nominální mzdy rostly, na skokové zdražení nemovitostí a dražší úvěry to nestačilo....
Dřevostavby dražší než beton. Investoři tlačí na osekání pravidel
Prakticky bezemisní materiál, kterého jsou plné lesy. Česko dlouhodobě prosazuje zvýšení podílu dřevostaveb na obytných i komerčních budovách. Propagaci dřeva má nově například podporovat fond, který...
V EU roste napětí kvůli revizi tabákové směrnice. Česko chce mírnou regulaci
V Evropské unii se vyostřuje diskuse o budoucí podobě regulace tabákových a nikotinových výrobků. Členské země se v pohledu na připravovanou revizi směrnice o tabákových výrobcích (TPD) a směrnice o...
Tabletám a medvídkům možná odzvonilo. Nový trend jsou doplňkové rozpustné proužky
Pro příznivce zdravého životního stylu už gumové bonbony anebo tablety obsahující výživové doplňky nejsou v módě. Novým hitem jsou doplňkové rozpustné proužky do úst. Podobně jako dech osvěžující...
Indonésii hrozí ekonomická krize. Akcie padají, investoři ztrácejí v zemi důvěru
Indonésie se ještě před několika lety řadila mezi nejstabilnější ekonomiky jihovýchodní Asie. Nyní však čelí vážným problémům. Z tamního akciového trhu během pouhých dvou dnů zmizely desítky miliard...
KOMENTÁŘ: Victoriino tajemství odhaleno. Push-upka má delší život, než se zdálo
Společnost Victoria’s Secret zaznamenala pod vedením nové šéfky Hillary Superové obrat k lepšímu, zvýšila se návštěvnost obchodů i tržby. K oživení značky přispěly faktory, jako je velký počet...