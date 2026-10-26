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Po telefonech je tu kosmetika. Čína dobývá svět s dalšími výrobky, boduje nejen cenou

Jiří Lacina
  12:33

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Prodavačka hovoří se zákaznicí ve firemní prodejně Florasis v Šanghaji (23. října 2026) | foto: Reuters

Čínské kosmetické společnosti se po úspěchu na domácím trhu stále více zaměřují na zahraničí. Své výrobky sice už prodávají v Japonsku, Singapuru nebo Velké Británii, nyní ale chtějí výrazněji proniknout dál. Jejich hlavním triumfem jsou originální vzhled a nové technologie, což funguje zejména na mladší ročníky. Tradice a slavné jméno už dnes k úspěšným prodejům kosmetiky často nestačí.
Je to jako feng-šuej. Můžete tomu věřit, nebo ne, my se s vámi chceme podělit o podstatu naší kultury a značky.

Gabby Chenovámanažerka společnosti Florasis

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Po telefonech je tu kosmetika. Čína dobývá svět s dalšími výrobky, boduje nejen cenou

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