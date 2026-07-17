Vozy Land Rover patří k symbolům Británii podobně jako královská rodina nebo kriket. Teď jim však přímo na domácím trhu šlape na paty čínský model Jaecoo 7 od automobilky Chery, který se v Británii prodává teprve něco přes rok, přesto už prodeji překonává srovnatelný Range Rover Evoque, píše agentura Bloomberg.
Kvůli vzhledu a podstatně nižší ceně si Jaecoo 7 vysloužilo přezdívku „Range Rover z Temu“. Základní benzinová verze stojí v Británii přibližně 30 tisíc liber, tedy asi 850 tisíc korun. Srovnatelný Range Rover Evoque přitom začíná zhruba na 45 tisících liber, v přepočtu kolem 1,3 milionu korun.
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Britské řidiče láká především poměr ceny a výbavy, píše agentura Bloomberg. Jaecoo už v základu nabízí například vyhřívaná přední sedadla či panoramatické střešní okno, za které se u evropských značek často připlácí. Výrobce navíc dává na vůz sedmiletou záruku, zatímco u Range Roveru je standardem tříletá.
Podobnost s Range Roverem není náhodná
Nápadná podobnost obou vozů přitom nemusí být náhodná. Automobilka Chery je dlouholetým čínským partnerem společnosti Jaguar Land Rover. Jejich společný podnik montuje sportovně-užitkové vozy v čínském Čchang-šu už od roku 2012.
V nabídce čínské automobilky na britském trhu je poslední měsíce také plug-in hybridní verze Black Luxury, která vzhledem i výbavou míří proti dražším britským SUV. Zájem i o toto vozidlo je podle prodejců mimořádný. Většina vozů dostupných na skladech už má svého kupce.
Jaecoo těží také z rychle rostoucí sítě prodejců. Ve Velké Británii má už více než 120 prodejních míst, zatímco před dvěma lety tam nemělo ani jedno. Značka navíc výrazně sází na propagaci na sociálních sítích. Video s nabídkou leasingu za 365 liber měsíčně získalo na TikToku 1,6 milionu zhlédnutí.
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„Jaecoo 7 se prodává prakticky samo. Nestačíme doplňovat zásoby a všechna auta, která mám nyní na prodejně, jsou už prodaná,“ popsal pro Bloomberg jeden z britských prodejců.
Daří se i dalším čínským značkám
Čínské značky už v Británii ovládají přibližně pětinu trhu. Zatímco v roce 2019 si tam zákazníci mohli vybírat ze 45 značek, nyní je jich 75. K rychlému růstu přispěl především příchod 14 čínských výrobců, mezi nimiž jsou také Omoda, BYD, Leapmotor nebo původně britské MG, které dnes patří státní automobilce SAIC Motor.
Další konkurence navíc teprve přichází. Xiaomi chce na britský trh vstoupit do roku 2028, zatímco BYD tam plánuje nabídnout luxusní elektromobil značky Denza za zhruba 100 tisíc liber.
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Čínské automobilky rychle posilují i ve zbytku Evropy. V květnu jejich podíl na trhu poprvé dosáhl deseti procent, zatímco ve Spojených státech jsou kvůli obchodním bariérám prakticky nedostupné.
Úpadek britského autoprůmyslu
Zatímco Velká Británie nemá tak silný domácí automobilový průmysl a na dovážené vozy uplatňuje pouze běžné desetiprocentní clo, Evropská unie je výrazně přísnější a na některé čínské elektromobily zavedla dodatečná cla až kolem 35 procent, aby chránila odvětví zaměstnávající téměř 14 milionů lidí.
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Nástupu čínských značek nahrává také dlouhodobý úpadek britského automobilového průmyslu. Výroba aut v zemi loni klesla na nejnižší úroveň od roku 1956 a většina slavných domácích značek už dávno patří zahraničním vlastníkům. Jaguar Land Rover ovládá indická Tata, Mini německé BMW a Vauxhall je součástí koncernu Stellantis.
Potíže mají momentálně i japonští výrobci, které do Británie v 80. letech lákala vláda Margaret Thatcherové. Nissan například nedokáže prodat všechny vozy ze svého závodu v Sunderlandu, který by proto mohl od roku 2027 začít vyrábět auta pro čínskou automobilku Chery.