Číňanka Kuo Čchiung-fangová nedávno navštívila obchodní centrum Chamtime Plaza v Šanghaji se svým pětiletým synem. Zatímco on trávil čas hraním a zábavou, ona stihla koupit bundu za 500 jüanů (1 500 Kč) pro manžela a tenisky za 300 jüanů (900 Kč) pro syna.
Podle vlastních slov hledá místa, kde může syn vybít energii. „Je to náročný zákazník, který kritizuje nudné hřiště v jednom obchodním centru a jídlo v jiném. Plánujeme teď rodinné aktivity výhradně na základě jeho potřeb,“ zmínila.
„Děti si hrají, zatímco jejich rodiče nakupují. Někteří tu zůstávají i několik hodin,“ potvrdila pro agenturu Bloomberg Lily Wangová, která pracuje na dětském hřišti v třináctipatrovém obchodním centru Super Brand Mall v Šanghaji.
Toto obchodní centrum má dnes speciální zónu zaměřenou jen na děti, mezi ní jsou herny, divadla či výstavy určené dětem. „Teď tam musím brát dceru mimo špičku. O víkendech je tam doslova moře lidí,“ uvedla zákaznice čtyřicetiletá Serena Liová.
Centra se zaměřují především na generaci Alfa, což jsou děti narozené mezi lety 2010 a 2024. Právě děti jsou těmi, kteří mohou spotřebitelské chování výrazně ovlivnit. „Děti jsou pro rodiny spouštěčem spotřeby,“ uvedl Li I-ťün, analytik výzkumné společnosti Mintel Group.
Zaostřeno na děti
Druhy zábavy pro děti a teenagery jsou různé. Například obchodní centrum Grandview Mall v Kantonu přestavilo snowtubing, akvárium a krytou zoologickou zahradu s lenochody či tukany. Nákupní centrum New World Living Mall v Čchang-čunu zase nechalo vybudovat kanál, který má připomínat Benátky.
„Vidíme, že provozovatelé dávají dohromady prvky oblíbené u dětí a jejich rodičů, aby se z obchodních center stala hlavní místa setkávání,“ zmínil Zak Dychtwald, generální ředitel výzkumné firmy BridgeWorks Global v Šanghaji.
Agentura Bloomberg podotkla, že zatímco dřívější generace byly zvyklé pracovat dlouhé hodiny a šetřit, dnešní rodiče rádi utrácejí peníze za volný čas. A ačkoliv obchodní centra bojují mimo jiné s demografickými výzvami, jako je pokles porodnosti, zlepšení je podle nich patrné.
Například návštěvnost obchodního centra Qingshan InCity ve Wu-chanu se od rekonstrukce v roce 2022, která přidala hřiště, vědecké výstavy a knihovnu a byla zaměřena na děti, se více než zdvojnásobila.
V centru Greenland Being Fun Plaza v Šanghaji, které přidalo prvky vhodné pro rodiny s dětmi, jako jsou vnitřní sporty a prostor, kde si děti mohou pohladit kočky a králíky, měly tržby v loňském roce vzrůst téměř o 60 procent.
Centra těží nejen z plateb za aktivity, které stojí až 500 jüanů (1 500 Kč), ale i z impulzivních nákupů, které zákazníci provádějí, zatímco jejich děti tráví čas v herních zónách nebo na jiných atrakcích, uzavírá agentura.