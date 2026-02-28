Obchodní centra v Číně zejí prázdnotou. Mění sortiment kvůli generaci Alfa

Autor:
  19:00
Čínská nákupní centra hledají způsoby, jak přitáhnout do svých útrob zákazníky, a to zejména rodiny s dětmi. Kvůli vzrůstající popularitě online nakupování se totiž potýkají s poklesem návštěvnosti. Do svých prostor přidávají například dětská hřiště a různé interaktivní typy zábavy.
Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v...

Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v Šanghaji (5. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Robotický pes interaguje s lidmi v nákupním centru Global Harbor v Šanghaji v...
Děti sledují televizi v nákupním centru v Šen-čenu v Číně (3. srpna 2025)
Cosplayeři tančí v nákupním centru v Čeng-čou v Číně. (5. září 2025)
Interiér nákupního centra Grandview v Kantonu (8. ledna 2024)
9 fotografií

Číňanka Kuo Čchiung-fangová nedávno navštívila obchodní centrum Chamtime Plaza v Šanghaji se svým pětiletým synem. Zatímco on trávil čas hraním a zábavou, ona stihla koupit bundu za 500 jüanů (1 500 Kč) pro manžela a tenisky za 300 jüanů (900 Kč) pro syna.

Podle vlastních slov hledá místa, kde může syn vybít energii. „Je to náročný zákazník, který kritizuje nudné hřiště v jednom obchodním centru a jídlo v jiném. Plánujeme teď rodinné aktivity výhradně na základě jeho potřeb,“ zmínila.

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

„Děti si hrají, zatímco jejich rodiče nakupují. Někteří tu zůstávají i několik hodin,“ potvrdila pro agenturu Bloomberg Lily Wangová, která pracuje na dětském hřišti v třináctipatrovém obchodním centru Super Brand Mall v Šanghaji.

Toto obchodní centrum má dnes speciální zónu zaměřenou jen na děti, mezi ní jsou herny, divadla či výstavy určené dětem. „Teď tam musím brát dceru mimo špičku. O víkendech je tam doslova moře lidí,“ uvedla zákaznice čtyřicetiletá Serena Liová.

Centra se zaměřují především na generaci Alfa, což jsou děti narozené mezi lety 2010 a 2024. Právě děti jsou těmi, kteří mohou spotřebitelské chování výrazně ovlivnit. „Děti jsou pro rodiny spouštěčem spotřeby,“ uvedl Li I-ťün, analytik výzkumné společnosti Mintel Group.

Zaostřeno na děti

Druhy zábavy pro děti a teenagery jsou různé. Například obchodní centrum Grandview Mall v Kantonu přestavilo snowtubing, akvárium a krytou zoologickou zahradu s lenochody či tukany. Nákupní centrum New World Living Mall v Čchang-čunu zase nechalo vybudovat kanál, který má připomínat Benátky.

„Vidíme, že provozovatelé dávají dohromady prvky oblíbené u dětí a jejich rodičů, aby se z obchodních center stala hlavní místa setkávání,“ zmínil Zak Dychtwald, generální ředitel výzkumné firmy BridgeWorks Global v Šanghaji.

Agentura Bloomberg podotkla, že zatímco dřívější generace byly zvyklé pracovat dlouhé hodiny a šetřit, dnešní rodiče rádi utrácejí peníze za volný čas. A ačkoliv obchodní centra bojují mimo jiné s demografickými výzvami, jako je pokles porodnosti, zlepšení je podle nich patrné.

Například návštěvnost obchodního centra Qingshan InCity ve Wu-chanu se od rekonstrukce v roce 2022, která přidala hřiště, vědecké výstavy a knihovnu a byla zaměřena na děti, se více než zdvojnásobila.

Proč ještě nejste těhotná? Snahy Číny o zvýšení porodnosti selhávají

V centru Greenland Being Fun Plaza v Šanghaji, které přidalo prvky vhodné pro rodiny s dětmi, jako jsou vnitřní sporty a prostor, kde si děti mohou pohladit kočky a králíky, měly tržby v loňském roce vzrůst téměř o 60 procent.

Centra těží nejen z plateb za aktivity, které stojí až 500 jüanů (1 500 Kč), ale i z impulzivních nákupů, které zákazníci provádějí, zatímco jejich děti tráví čas v herních zónách nebo na jiných atrakcích, uzavírá agentura.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta

Premium
V předchozích dnech se opět otevřely některé mateřské školky, třeba školka...

Vláda vrací do hry jen před pár lety škrtnuté školkovné i daňovou slevu pro studenty. Obojí se rozhodl z daňového systému vymazat Fialův kabinet s cílem ulevit státní pokladně. Současné ministerstvo...

Obchodní centra v Číně zejí prázdnotou. Mění sortiment kvůli generaci Alfa

Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v...

Čínská nákupní centra hledají způsoby, jak přitáhnout do svých útrob zákazníky, a to zejména rodiny s dětmi. Kvůli vzrůstající popularitě online nakupování se totiž potýkají s poklesem návštěvnosti....

28. února 2026

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu už osm zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno už osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v...

28. února 2026,  aktualizováno  17:42

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

28. února 2026  15:11,  aktualizováno  17:39

Německo bez ruského plynu rezignovalo na domácí těžbu, klesla o 80 procent

německo zemní plyn těžba rusko zařízení útlum

Přestože se dodávky ruského zemního plynu do Německa v posledních letech propadly téměř na nulu, domácí těžba tento výpadek nenahradila. Za uplynulých dvacet let se snížila zhruba o 80 procent. A to...

28. února 2026

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Americko-izraelský úder na Írán zvyšuje rizika pro významnou část světových dodávek ropy. Islámská republika sama těží kolem 3,3 milionu barelů denně, což představuje zhruba tři procenta globální...

28. února 2026

Zavádíme drony, mohou nahradit i živé inspektory, říká šéf zemědělského fondu

Petr Dlouhý, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu.

Stát přemýšlí o lepším, ale placeném monitorování zemědělců satelity, na kontroly už si Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) koupil také 31 dronů, říká v rozhovoru pro iDNES.cz jeho ředitel Petr...

28. února 2026

Čuprova Pilulka pokračuje v transformaci. Sází na doplňky podle biorytmu

Ilustrační fotografie

Pilulka od loňského roku už není lékárnou. Nyní se zaměřuje na datově řízenou prevenci a personalizovanou péči o zdraví. Nejnovějším krokem je exkluzivní spolupráce s českou značkou Elyxeer 30.5,...

28. února 2026  14:58

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

28. února 2026  11:24,  aktualizováno  13:52

Na Wall Street vzkvétá spekulativní byznys. Obchoduje se s náhradami za cla

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Na Wall Street se rozjíždí nový byznys související se cly prezidenta Trumpa, jejichž podstatnou část zrušil nejvyšší soud USA. V době, kdy řada firem požaduje náklady na zaplacená cla po Spojených...

28. února 2026

Havlíček: Neviditelná ruka trhu v energetice končí, bez garancí státu už to nejde

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr...

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v Rozstřelu na iDNES.cz zopakoval, že vláda má scénář na výkup minoritních akcií ČEZ, konkrétní kroky ale odmítl komentovat s odkazem na citlivost...

28. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Grónsko už Trumpa neřeší. Ostrované teď přemýšlejí, kde ubytovat turisty

Městečko Upernavik v východním Grónsku (11. července 2015)

Po loňském rekordním létě, kdy do grónského hlavního města Nuuku začaly létat přímé spoje z USA, se dánské autonomní území připravuje na další nápor návštěvníků. Zatímco zájem turistů i světových...

28. února 2026

Superdávka se odkládá. Co to znamená pro lidi, kteří o ni požádali?

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se nejspíš odloží o čtvrt roku. Co to znamená pro lidi, kterým ji stát vyplácí už nyní? A co pro ty, kteří zatím dostávají...

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.