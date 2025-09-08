Jak obejít cla snadno a rychle. Do tří let bude čínská automobilka vyrábět v Evropě

Prvním modelem, který sjede z výrobní linky v Maďarsku, bude kompaktní elektrické vozidlo Dolphin Surf. Po zahájení výroby v Maďarsku chce automobilka v roce 2026 zahájit výrobu v Turecku.
„Snažíme se, aby naše výroba byla více evropská,“ řekla na mnichovském autosalonu výkonná viceprezidentka firmy Stella Li. Na dotaz, jak dlouho bude automobilce BYD trvat, než vyrobí lokálně všechny elektromobily, které potřebuje k uspokojení evropské poptávky, odpověděla, že dva až tři roky.
BYD původně v Evropě prodávala jen plně elektrické vozy. Koncem loňského roku ale oznámila, že začne v regionu prodávat i plug-in hybridy (PHEV), které lze nabíjet ze sítě, mají větší baterii a mohou delší dobu jet čistě na elektřinu než klasické hybridní elektromobily. PHEV jsou u evropských spotřebitelů oblíbené, například v Británii je nejprodávanějším modelem automobilky právě PHEV, dodala Li.
V příštích šesti měsících BYD podle ní uvede na trh další tři až čtyři modely PHEV a očekává, že tyto vozy v Evropě brzy překonají prodej plně elektrických modelů. Na dovoz PHEV z Číny se také nevztahují vyrovnávací cla, která EU zavedla koncem loňského roku.
BYD také zvažuje, že na evropský trh uvede svou luxusní značku Yangwang. To by se mohlo uskutečnit v roce 2027, uvedla viceprezidentka Li.
EU koncem loňského října zavedla na dovoz elektromobilů z Číny vyrovnávací cla až 35,3 procenta, protože Peking podle ní náklady na výrobu elektromobilů uměle snižuje nespravedlivými subvencemi. Vyrovnávací cla se vybírají nad rámec standardního dovozního cla na automobily, které v EU činí deset procent.
Tradiční mezinárodní autosalon v Mnichově IAA Mobility oficiálně začíná v úterý. V pondělí byl tiskový den, kdy automobilky a technologické firmy představují novinářům své novinky.