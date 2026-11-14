Za prvních deset měsíců letošního roku vyvezla Čína meziročně o 75 procent více osobních vozů, píše agentura Bloomberg. V roce 2027 už tamní Asociace osobních automobilů očekává růst jen kolem deseti procent, oznámil generální tajemník Cchuej Tung-šu.
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„Z letošního mimořádně rychlého růstu přejdeme příští rok na střední až vyšší tempo,“ uvedl Tung-šu. Dodal, že důvodem jsou především vyšší cla a dovozní kvóty, kterými jednotlivé státy reagují na příliv čínských vozidel.
Zahraničí nastavuje překážky
Dovoz omezují nebo zpřísnění pravidel připravují kupříkladu Evropská unie, Thajsko a Brazílie. Místní automobilky se obávají, že proti čínské konkurenci přijdou o zákazníky.
Pro výrobce z Číny to znamená dražší či složitější cestu na trhy, na které dosud spoléhali. Vyšší clo totiž může zvednout cenu auta v showroomu, dovozní kvóta zase omezit počet vozů, které se do země dostanou.
Vývoz jim přitom pomáhá vyrovnávat slabý prodej doma. Právě proto bude jeho zpomalení citelné. Podle Cchueje však zůstává silná poptávka na Blízkém východě, který by měl být příští rok jedním z hlavních zdrojů dalšího růstu.
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Pohon hraje v exportu velkou roli a zvlášť rychle letos rostl zájem o auta kombinující elektřinu a spalovací motor. Vývoz plug-in hybridů a elektromobilů s prodlužovačem dojezdu stoupl za deset měsíců o 168 procent na 1,77 milionu kusů a čistě elektrických aut zamířilo do zahraničí meziročně o 124 procent více.
Podzimní nákupy už netáhnou
Na čínském trhu je situace podstatně horší. V říjnu se tam prodalo 1,64 milionu osobních automobilů, což je meziročně o 27 procent méně. Pokles pokračoval už třináctý měsíc v řadě, přestože podzim býval pro prodejce jedním z nejlepších období roku.
Číňané pro září a říjen dokonce mají vlastní označení, a to zlaté září a stříbrný říjen. Letos se však tradiční nákupní vlna téměř vytratila. „V podstatě zmizely. A do budoucna to může být běžné,“ podotkl Cchuej.
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Lidé nákup nového vozu odkládají mimo jiné kvůli slabší ekonomice a omezení státních podpor. Slábne i odbyt elektromobilů a hybridů, jejich podíl však dál stoupá. V říjnu tvořily 67 procent nově prodaných osobních aut, uzavírá Bloomberg.