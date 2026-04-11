Číňané si oblíbili Zimbabwe. Hlavní město se díky nim mění před očima

Jan Dvořák
  12:00
Rostoucí počet Číňanů žijících a podnikajících v Zimbabwe je pro africkou zemi požehnání. Alespoň podle tamních realitních makléřů. „Počet čínských kupců neustále roste,“ říká jeden z nich. Proměna země je znát takřka z každého kroku a nejsou to jen nápisy v čínštině. Na rozdíl od ostatních sem Číňané peníze přinášejí a ne naopak, jak to bylo dosud, pochvalují si místní.
zimbabwe čína harare | foto: Profimedia.cz

Na hlavní silnici vedoucí přes zámožnou čtvrť Highlands v zimbabwském hlavním městě Harare je na billboardu vyobrazena rozzářená mladá čínská rodina stojící před nově postaveným domem. Reklamní plocha je symbolem rostoucí poptávky čínských kupců po luxusních rezidencích v nejlepších čtvrtích hlavního města afrického státu Zimbabwe.

Ceny bytů se tu dnes pohybují od 500 000 do 2 milionů dolarů a alespoň dvě realitní kanceláře – Pam Golding Properties a Guest and Tanner – již najaly zaměstnance hovořící mandarínsky, aby novým zákazníkům s nákupy pomáhali, píše agentura Bloomberg.

Čínští kupci často platí v hotovosti. „To jim umožňuje rychle uzavřít transakce a dává jim při vyjednávání obrovskou výhodu,“ říká Kura Chihota, realitní poradce ve společnosti eXp Realty v Harare. Příchod čínské klientely do Zimbabwe odráží širší trend jasně patrný v mnoha částech rozvojového světa s jedním významným rozdílem. Zatímco jinde jsou čínští přistěhovalci často relativně chudí dělníci, ti v Zimbabwe jsou často bohatí.

Z turistů se stali investoři

Zimbabwe má vysokou gramotnost, zavedené (byť zchátralé) průmyslové odvětví a dobře vyškolenou pracovní sílu, takže není téměř žádná potřeba dovážet tu méně kvalifikovanou. Snaha africké země o zvýšení příjmů z přírodních zdrojů láká více čínských migrantů do dobře placených pracovních míst v oblasti těžby a dalších odvětvích.

„Harare je krásné město. Tady to prostě žije,“ říká Steve Zhao, zakladatel centra China-Zimbabwe Exchange Centre, které v únoru uspořádalo oslavy čínského nového roku, jichž se zúčastnilo asi 30 000 lidí. „Někteří, kterým jsem pomohl sem přijet jako turisté, jsou dnes investory v tomto městě i v celé zemi. Najdete je téměř všude, od maloobchodu až po těžební průmysl.

V restauraci San de Li’s KungFu Kitchen podává servírka Valentine Tamupakareová jídelní lístek hostovi, s nímž hovoří v mandarínštině – jazyce, který se naučila při práci od zákazníků a svých čínských nadřízených. „Je ještě brzy ráno, ale kolem poledne a večer tu bude plno,“ říká.

Rušno je i v centru San de Li. Je to komplex s čínskými restauracemi a supermarketem, který prodává čínské pivo, woky a asijské delikatesy, včetně balíčků mražených kachních jazyků. Je zde také kasino, otevřené každý den do 3 hodin ráno, které je obvykle plné Číňanů kouřících cigarety a hrajících hazardní hry podobné pokeru.

Kousek od San de Li vystavuje farmář Rumbidzai Ngwadza výběr asijského ovoce pěstovaného v sousedním Mozambiku. Žakie, které se tu prodávají za 10 dolarů za kus, jsou podle něj oblíbené u asijských zákazníků, kteří oceňují jejich léčivé účinky.

Nedaleko odtud cestovní kancelář inzeruje pasové fotografie na plakátu, na kterém jsou vyobrazeni mladí Afričané a Číňané, nápisy v luxusní nákupní zóně jsou výhradně v čínštině. „Tato oblast se hodně změnila. Máme tu také nové budovy, které tu dříve nebyly,“ říká Tamupakare. „Je tu cítit trochu asijská atmosféra.“

Stejně jako britské kolonialisty v 19. století i Číňany dnes vábí nerostné bohatství země. V posledních letech začaly čínské společnosti dominovat v odvětví těžby lithia, které pokrývá přibližně 10 procent celosvětové poptávky. Investovaly také značné prostředky do ocelárny a chromových dolů.

Číňané také postavili a opravili státní elektrárny, získali podíly v místních bankách a investovali do zemědělství, zatímco půjčky z Číny podpořily nedávnou expanzi letiště v Harare. Dokonce i nová budova zimbabwského parlamentu vyrostla díky čínským developerům.

Asijská atmosféra

Ačkoli Zimbabwe získalo nezávislost na Velké Británii v roce 1980, Harare si zachovalo značnou část svého koloniálního charakteru. Britské názvy ulic jsou stále běžné, dědictví impéria přetrvává ve školském systému i na kriketových hřištích, která se rozprostírají po zelených severních předměstích Harare.

„Čínské investice v zásadě významně změnily ekonomickou a sociální situaci v zemi,“ říká vysoký úředník ministerstva financí, který hovořil pod podmínkou anonymity, protože není oficiálním mluvčím. Číňané podle něj změnili tvář některých částí hlavního města s odkazem na developerské projekty financované asijskou velmocí.

Vláda nevede statistiky o kupcích nemovitostí podle národnosti, ale několik realitních makléřů, s nimiž hovořila agentura Bloomberg News, uvedlo, že zájem čínských kupců způsobuje dvouciferný růst cen nemovitostí v hlavním městě.

Realitní makléři v Harare tvrdí, že v nejbohatších čtvrtích města se domy pyšní pěti a více místnostmi, velkými bazény a rozlehlými pozemky. Nacházejí se v blízkosti nejlepších soukromých škol ve městě. Zatímco ulice a infrastruktura se stejně jako jinde ve městě zhoršily, domy v těchto oblastech mají obvykle vlastní solární zdroje energie a soukromé studny, aby snížily svou závislost na státu.

Existují však i určité zvláštnosti. Někteří čínští kupci se podle realitních makléřů zajímají o to, zda je design budov nebo úprava zahrad v souladu s principy feng-šuej, které kladou důraz na tok energie ovlivňovaný architekturou, uzavírá Bloomberg.

