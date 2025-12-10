Záběry pořízené v blízkosti klíčových námořních tras na Blízkém východě zachycují několik plavidel pracujících na otevřeném moři. Experti varují, že tato vysoce destruktivní technika rybolovu může zničit rybí populace a poškodit již tak křehké mořské ekosystémy, píše portál International Business Time.
Pulzní rybolov kritizují aktivisté i úřady, může totiž poškodit populace milionů ryb. Záběry natočené v Perském a Ománském zálivu ukazují, že tato technika se stále používá ve velkém měřítku.
Pulzní rybolov
využívá krátkých elektrických impulsů vysílaných do mořské vody prostřednictvím elektrod upevněných na tažném rybářském zařízení. Tyto impulsy dočasně znehybní ryby a usnadní jejich výlov.
Nežádoucí důsledky
Pozorovatelé se obávají hlavně o regiony závislé na silných rybích populacích. Perský záliv a Ománský záliv patří mezi strategicky nejdůležitější námořní i přírodní oblasti na světě.
Podle kritiků může tato metoda rovněž vést k ničení mořského dna, zranění necílových druhů a narušení reprodukčních cyklů rybích populací. Nežádoucí důsledky této metody mohou přetrvávat i dlouho poté, co rybářské lodě opustí danou lokalitu.
Přestože regionální orgány k zatím záznamu nevydaly žádné oficiální prohlášení, námořní analytici tvrdí, že přítomnost plavidel využívajících pulzní rybolov poukazuje na stávající mezery v monitorování a vymáhání práva. Tento nejnovější incident pravděpodobně oživí debatu o zlepšení satelitního sledování, pokrytí hlídkami a mezinárodní spolupráci v oblasti řízení rybolovu, uzavírá britský portál.